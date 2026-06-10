EE. UU. insta a Europa a intensificar medidas de viaje para prevenir la propagación del ébola desde África.

WASHINGTON – La administración de Trump está indicando a las naciones europeas que necesitan intensificar sus restricciones de viaje para las personas que vienen al continente desde países de África afectados por el ébola, insinuando que la falta de hacerlo puede resultar en un aumento de las regulaciones de viaje desde Europa, incluyendo para el torneo de fútbol de la Copa del Mundo.

El martes, el Secretario de Estado Marco Rubio llamó a la Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen para transmitir las preocupaciones y “para discutir la coordinación y los esfuerzos de respuesta de Estados Unidos y Europa ante el brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda,” según declaró el Departamento de Estado.

“La mayor prioridad y enfoque del departamento siguen siendo proteger la salud del pueblo estadounidense y evitar que este brote de ébola llegue a nuestras costas,” afirmó.

Un funcionario del Departamento de Estado fue más directo, afirmando que Estados Unidos “ha intensificado” para enfrentar el brote y “ahora el mundo debe hacer más para intensificar también”.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir la llamada privada entre Rubio y von der Leyen, dijo que es hora de actuar y que sin ello, el viaje transatlántico podría verse afectado.

El funcionario indicó que Estados Unidos desea ver acciones que incluyan contribuciones financieras para combatir la enfermedad y “restricciones sensatas de viaje desde el área afectada.”

El torneo de la Copa del Mundo abre el jueves en México y se desarrolla durante casi seis semanas, con Estados Unidos siendo anfitrión de la mayoría de los juegos.

La administración de Trump ha prohibido que los viajeros que hayan estado en uno de los países afectados en las últimas tres semanas entren a Estados Unidos y está estableciendo procedimientos de cuarentena para los ciudadanos estadounidenses afectados que regresan a casa desde esos lugares.

Hay relativamente pocos vuelos directos entre África y Estados Unidos por día, pero más de 300 vuelos diarios directos entre Europa y Estados Unidos.

Estados Unidos afirma haber contribuido con más de $200 millones a los esfuerzos para poner fin al brote en Congo y Uganda desde que se confirmó por primera vez el mes pasado.

La Unión Europea anunció el martes anterior que estaba aumentando su financiamiento de respuesta al ébola en 16.5 millones de euros (19 millones de dólares) además de los 15 millones de euros (17.3 millones de dólares) relacionados con el brote que contribuyó el mes pasado. La delegación de la Unión Europea en Washington no tuvo una respuesta inmediata sobre la llamada de Rubio con von der Leyen.

Los demócratas criticaron a Rubio durante audiencias congresionales la semana pasada sobre la desmantelación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el impacto que eso pudo haber tenido en la respuesta al ébola. Rubio insistió en que los programas de detección temprana se han integrado en acuerdos de salud con países africanos y que la “respuesta ha sido muy rápida.”