Irlanda del Norte: Nuevos rostros para el caos gerencial

El Norte de Irlanda reflexionará sobre varios goles concedidos durante la campaña que podrían haberse evitado. Es probable que enfrenten a oposición de un calibre similar al de Suiza en los play-offs de otoño cuando intenten clasificar para sus primeras finales de la Copa del Mundo en su sexto intento.

Un error de portero de Lauren Perry que regaló a Turquía el gol ganador en Lurgan será un momento en el que se volverá la mirada, al igual que los dos goles concedidos en casa ante los ganadores del grupo Suiza.

Un desafío para McArdle será asegurarse de que esos errores se reduzcan antes de los próximos play-offs ya que la oposición estará mejor clasificada y probablemente haga pagar a Irlanda del Norte por sus errores.

A pesar de reconocer que su equipo ha cometido errores, el jefe de Irlanda del Norte cree que los utilizarán a su favor durante los play-offs.

“Somos muy ambiciosos, no vamos a los play-offs solo para participar, vamos allí para intentar ganar y clasificarnos para la Copa del Mundo”, dijo.

“Tenemos una fuerte creencia, ha habido errores ahí afuera y ha habido oportunidades para aprender.

“Usaremos eso para avanzar y fortalecernos y luego, como resultado, esperamos que atraiga también talento futuro tanto dentro de la trayectoria como aquellos que son elegibles”.