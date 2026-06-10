Graham Platner se espera que sea el nominado del Senado Democrático de Maine, proyecta ABC News.

Graham Platner se espera que sea el nominado del Senado Democrático de...

Graham Platner se espera que sea el nominado demócrata al Senado de Maine, proyecta ABC News.

Platner, un cultivador de ostras y veterano militar del condado de Hancock, está programado para enfrentarse a la senadora republicana de mucho tiempo, Susan Collins, en las elecciones generales de noviembre. Se espera que sea una de las carreras más seguidas de las elecciones de mitad de período, ya que los demócratas buscan cambiar el Senado.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, también estaba en la boleta de las primarias demócratas para el Senado, al igual que el ex funcionario estatal de Maryland, David Costello. Sin embargo, Mills suspendió su campaña a finales de abril citando recursos financieros limitados, y una encuesta de la Universidad de New Hampshire publicada a finales de mayo encontró que Costello era “en gran medida desconocido”.

Platner ha centrado parte de su campaña en las primarias en poner fin a la desigualdad de riqueza. Fue respaldado tempranamente por prominentes progresistas de Nueva Inglaterra como el senador de Vermont Bernie Sanders y la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren.

Después de que Mills suspendiera su campaña, prominentes líderes demócratas como el senador Chuck Schumer, el máximo demócrata del Senado, respaldaron a Platner.

Enfrentó controversias a lo largo de su campaña primaria, que van desde una vez haberse hecho un tatuaje que presuntamente se asemeja a un símbolo nazi hasta acusaciones publicadas por The New York Times y The Wall Street Journal que afirman que envió mensajes de texto sexualmente explícitos a mujeres.

Platner reconoció que atravesó un “periodo muy oscuro” de su vida anteriormente y que fue “un novio lejos de ser perfecto”. Durante un mitin en Bar Harbor, Maine, el pasado viernes, dijo que “cada pieza” de su pasado y viaje estaba siendo “desenterrada, litigada y utilizada como arma”.

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