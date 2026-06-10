Los usuarios de medicamentos para bajar de peso ahorran más de £400 al año en comida a medida que la adopción se triplica

Los usuarios de medicamentos para bajar de peso ahorran más de £400...

Los medicamentos para bajar de peso están ahorrando a los hogares de los usuarios más de £ 400 al año en facturas de supermercado, según una encuesta que encontró que el uso de GLP-1 ha aumentado casi tres veces en los últimos dos años a 1.9 millones de adultos.

Más del 6.3% de los hogares en Gran Bretaña ahora incluyen al menos un usuario de GLP-1, según la investigación de Worldpanel by Numerator. Esto marca un fuerte aumento desde el 4.1% de los hogares en 2025 y el 2.3% en 2024.

La investigación mostró que en el año después de comenzar a tomar los medicamentos, los hogares con al menos un usuario de GLP-1 gastaron £ 780 millones menos en comestibles de lo esperado en comparación con hogares similares.

El aumento en el uso de medicamentos como Mounjaro y Wegovy también está impactando en el gasto en comestibles, ya que los usuarios de GLP-1 compran menos alimentos en el supermercado.

El gasto en comestibles en hogares que incluyen a un usuario de inyecciones para bajar de peso ha disminuido en £ 780 millones, con 299 millones menos de artículos comprados durante febrero, cuando tuvo lugar el análisis. Esto equivale a una caída de £ 418 en el gasto en comestibles para los hogares de usuarios en comparación con los no usuarios.

Más de la mitad (52%) de los usuarios de GLP-1 describieron su enfoque de comer como “consciente”, con su consumo de alimentos guiado por el hambre en lugar de la rutina o la restricción.

Más de la mitad (54%) de los usuarios de inyecciones para bajar de peso dijeron que experimentaron menos antojos y menos “ruido de comida”, mientras que uno de cada diez (11%) usuarios dijo que ya no disfrutaban de sus alimentos o bebidas favoritos habituales.

Los usuarios de GLP-1 dijeron que estaban reduciendo los caprichos: tres cuartas partes (75%) comían menos chocolate y un número similar (72%) reducían su consumo de papas fritas. El cambio en los hábitos alimenticios entre los usuarios de GLP-1 no se limitaba al hogar.

Dos quintas partes (40%) de las personas que toman medicamentos para perder peso dijeron que querían ver porciones más pequeñas en los menús de los restaurantes, mientras que más de una cuarta parte (26%) solicitó una sección del menú amigable con GLP-1 para elegir cuando salían a comer.

Un efecto secundario común de las inyecciones para bajar de peso, la boca seca y el mal aliento, conocido como “boca Ozempic”, llevó a algunos usuarios a comprar más enjuague bucal y chicle para contrarrestarlo.

Chantel Kennaugh, jefa del sector público y nutrición de Worldpanel by Numerator, dijo: “Lo que una vez fue un tratamiento especializado, principalmente recetado para la diabetes tipo 2, en solo unos pocos años se ha convertido en una fuerza principal”.

“Estos medicamentos están interrumpiendo fundamentalmente la forma en que las personas interactúan con la comida y la bebida, con efectos que ya se están sintiendo en los supermercados y el estilo de vida, obligando a marcas y negocios a adaptarse rápidamente”.

Algunos minoristas ya han comenzado a ofrecer productos específicamente dirigidos a los consumidores que toman inyecciones para bajar de peso.

Marks & Spencer presentó una gama de alimentos “densos en nutrientes” a principios de año, dirigida a clientes que comen menos, y el supermercado en línea Ocado ha creado un pasillo virtual de “gestión de peso”.

El precio ha vuelto a surgir como la barrera principal para tomar la medicación, encontró Worldpanel, con dos quintas partes (41%) de los usuarios informando que dejaron de tomarla en 2026 por el costo.