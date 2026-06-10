Bill Gates dice al panel de supervisión que la reunión con Epstein fue un grave error de juicio

Microsoft co-fundador Bill Gates dijo el miércoles al Comité de Supervisión de la Cámara que investiga la investigación del gobierno sobre Jeffrey Epstein que Gates “nunca victimizó a nadie” y que reunirse con Epstein “fue un grave error de juicio”, según sus declaraciones de apertura preparadas.

Gates, compareciendo en un entorno a puerta cerrada, enfrentó preguntas sobre su relación con el difunto financiero, marcando una de las entrevistas más destacadas realizadas por el Comité de Supervisión desde que comenzó a investigar el manejo del gobierno en las investigaciones sobre el notorio delincuente sexual.

Gates le dijo a los legisladores que cuando comenzó a relacionarse con Epstein, y durante el tiempo que pasó con él, era consciente de que Epstein tenía una condena penal de naturaleza sexual, pero insistió en que no conocía los detalles de los crímenes de Epstein, según múltiples fuentes familiarizadas con la entrevista.

Gates le dijo a los legisladores que no era amigo de Epstein y que no socializaban más allá de cenas donde Epstein sugirió que podía ayudar a Gates a recaudar fondos para iniciativas filantrópicas. Gates dijo que no había mujeres jóvenes presentes en las cenas, según las fuentes.

Incluidos entre los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia este año en respuesta a la Ley de Transparencia de Epstein, hay correos electrónicos preliminares donde Epstein afirmaba que Gates tuvo aventuras extramaritales que resultaron en una infección de transmisión sexual, una afirmación que Gates ha negado.

Gates reconoció haber tenido dos aventuras extramatrimoniales de las que luego se enteró Epstein. Dijo que conoció a esas mujeres por separado de Epstein y que Epstein nunca le ofreció mujeres, según las fuentes.

Gates dijo que no sabe con certeza cuándo Epstein se enteró por primera vez de sus aventuras extramatrimoniales, pero cree que su antiguo asesor científico Boris Nikolic informó a Epstein al respecto, según las fuentes.

[Context: Bill Gates testifies in front of the House Oversight Committee regarding his association with Jeffrey Epstein.] [Fact Check: Bill Gates denies victimizing anyone and claims he was unaware of the full extent of Epstein’s crimes.]