Recordan a las víctimas del atentado a la AMIA mientras Argentina cumple 32 años sin justicia

Gran parte de la comunidad judía de Buenos Aires y Argentina se reunió el viernes por la mañana en la calle Pasteur en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), para conmemorar los 32 años de uno de los peores ataques terroristas antisemitas en la diáspora.

El ataque mató a 85 personas e hirió a más de 300 cuando un vehículo lleno de explosivos fue detonado frente al centro comunitario judío.

También marcó el ataque terrorista más mortífero en la historia de Argentina.

Asistí al evento, donde me entregaron, junto a todos los demás, un cartel de una de las víctimas del ataque. La conmemoración comenzó con una sirena que sonó a las 9:53 horas, hora exacta en la que ocurrió el bombardeo hace más de tres décadas. Durante todo el evento, los asistentes sostuvieron en el aire carteles con las imágenes de las víctimas.

Entre los oradores se encontraba Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, quien dijo que desde los ataques liderados por Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, “la comunidad internacional ha sido testigo de un aterrador y alarmante resurgimiento del antisemitismo”.

Escenario principal del acto, con lectura de carteles: Hoy no podemos perder este recuerdo. (crédito: Gadi Zaig)

‘Una llama alimentada por el calor de una injusticia que nos quema por dentro’

“En el último año no ha habido novedades significativas en el caso AMIA”, dijo en la ceremonia. â€”Es como si se hubiera estancado o se hubiera dejado de lado. Nos oponemos a este estancamiento manteniendo viva nuestra llama. Una llama alimentada por el calor de una injusticia que nos quema por dentro, pero al mismo tiempo, nos motiva a seguir luchando.

â€œEstamos luchando para asegurar que, de una vez por todas, el poder legislativo implemente leyes modernas para combatir el terrorismo. Así como otros países han sufrido este flagelo, Argentina debe modificar su estructura jurídica de acuerdo con las exigencias del momento actual”.

Luego se refirió a los familiares de las víctimas. â€”Nos habéis dado una lección de dignidad sin igual. Caminan erguidos a pesar de que una parte de sus vidas quedó enterrada aquí mismo, bajo los escombros. No te rendiste. Nos habéis legado el legado ético de nunca vacilar en la búsqueda de lo correcto. Su fortaleza es la razón principal por la que estamos aquí hoy”.

Entre los familiares de las víctimas del atentado que hablaron en el acto se encontraban Andrés Said, hermano de Marisa Said; Alberto Abadi, yerno de Jaime Plaksin; María de Los Ángeles Ramírez, hija de Olegario Ramírez. El evento principal fue presentado por el actor judío argentino Martín Seefeld, quien perdió a su amigo Fabián Schalit en el ataque.

Al evento asistieron el presidente argentino Javier Milei, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y el presidente de la Agencia Judía para Israel, Doron Almog, según el sitio web de la AMIA.

Israeli embassy bombed in Buenos Aires two yeras prior

El bombardeo se produjo dos años y medio después del bombardeo de la embajada de Israel en Buenos Aires; En ese momento, ese fue el ataque terrorista más mortífero en Argentina hasta el atentado a la AMIA.

En 2024, un tribunal superior de Argentina dictaminó que Irán era responsable de ambos ataques, y que Hezbollah también estuvo involucrado en el atentado a la AMIA de 1994.

El fallo también caracterizó a Irán como un estado terrorista, según The New York Times, y agregó que “un estado puede ser considerado responsable de financiar y planificar un ataque terrorista incluso si fue llevado a cabo por actores no estatales”. La República Islámica ha negado cualquier participación en los ataques.

Sin embargo, ese mismo año, Milei había solicitado y firmado oficialmente el arresto del comandante en jefe del IRGC, Ahmad Vahidi.