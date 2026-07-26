El movimiento de las “cucarachas” de la India destituye al ministro, pero ¿podrá Modi calmar a los jóvenes?

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Ashish Vaisnav/AP

NUEVA DELHI – El ministro de Educación de la India presentó su renuncia el sábado, satisfaciendo una demanda clave de los estudiantes cuyas protestas antigubernamentales aumentaron esta semana más allá de la capital, Nueva Delhi, y en las calles de más de una docena de ciudades.

Tras la noticia de la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, un portavoz de los líderes de las protestas, Saurav Das, pidió a los manifestantes (en su mayoría estudiantes) que se fueran a casa. Dijo que las protestas, que comenzaron a principios de junio, terminarían “de buena fe”.

Los estudiantes responsabilizaron a Pradhan de una serie de filtraciones en los exámenes nacionales para plazas universitarias o puestos gubernamentales, que millones de estudiantes realizan cada año.

Las protestas plantearon el desafío más serio al gobierno de 12 años del primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi. Durante semanas, el gobierno había ignorado a los manifestantes y luego los había vilipendiado, y el ministro de Educación llamó a los líderes de las protestas “el equipo B de terroristas”, según el diario indio The Hindu. Los presentadores de medios de comunicación leales a Modi sugirieron que los líderes de la protesta fueron pagados por el enemigo y vecino de la India, Pakistán.

“El gobierno se dio cuenta de que el conocido manual que a menudo se utiliza para hacer frente a este tipo de agitaciones no estaba funcionando”, dijo Milan Vaishnav, investigador principal y director del Programa del Sur de Asia del Carnegie Endowment for International Peace, y presentador de un popular podcast, Gran Tamasha.A

Añadió: “No pudieron socavar fácilmente la credibilidad de los manifestantes. La presión iba en aumento… Creo que ésta era su forma de intentar reducir sus pérdidas”.

En una carta de dos páginas publicada en X, Pradhan dijo que renunciaba porque no quería que “fuerzas antinacionales” explotaran la ira de los estudiantes. No aclaró lo que quería decir con “fuerzas antinacionales”, pero pareció ser una insinuación de que los manifestantes estaban dirigidos o infiltrados por enemigos de la India. Pradhan no se disculpó por las filtraciones de papel.

Cerca del principal lugar de protesta en Nueva Delhi, las calles resonaban con estudiantes vitoreando, cuyas celebraciones se prolongaron hasta bien entrada la noche. Abhijeet Dipke, un hombre de 30 años cuyo grupo satírico ‘Cockroach Janta Party’ ha estado liderando las protestas, cayó de rodillas al escuchar la noticia. Luego levantó el puño y anunció: “Lo hemos logrado”.

Incluso cuando los líderes dijeron a los manifestantes que se fueran a casa, Dipke dijo en un comunicado que los estudiantes tenían otras demandas: compensación para las familias de los estudiantes que murieron por suicidio después de que se filtraran preguntas sobre un examen médico de ingreso en mayo, lo que obligó a unos 2 millones de estudiantes a volver a tomar el examen, uno de los incidentes que inicialmente provocó estas protestas.

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Rafiq Maqbool/AP

El periódico local El expreso indio informó que al menos una docena de estudiantes se suicidaron después del anuncio, y algunos dejaron notas diciendo que no podían soportar la idea de volver a presentar el examen.

Los líderes estudiantiles también exigieron acciones contra el personal de seguridad que atacó a los manifestantes mientras marchaban hacia el Parlamento en Nueva Delhi a principios de esta semana.

“Es difícil para el Estado demonizarlos”

La dimisión de Pradhan, considerado un hombre de confianza del primer ministro Modi, sugiere que el gobierno tuvo que cambiar de táctica después de que las protestas, que comenzaron en Nueva Delhi el 7 de junio, aumentaran drásticamente. A diferencia de protestas anteriores en la historia reciente de la India, estas manifestaciones trascienden las líneas demográficas tradicionales del país.

India tiene el mayor número de jóvenes del mundo, con alrededor de 367 millones de personas entre 15 y 29 años. La educación es “una especie de nivelador que une a todos”, afirmó el sociólogo Raheel Dhattiwala.

Sushant Singh, analista político de la Universidad de Yale, dijo que debido a que la multitud “va más allá de casta, clase, religión e idioma”, el gobierno tuvo dificultades para implementar su manual habitual. “Se ha vuelto muy difícil para el Estado demonizarlos”, afirmó Singh. “Esa es la singularidad de esta protesta en este momento”.

Muchos manifestantes procedían del corazón del gobernante partido nacionalista hindú, un cinturón de territorio que se extiende desde el centro hasta el norte de la India. Los hermanos Rishabh, de 23 años, y Mohit, de 22, viajaron 50 millas en rickshaw, tren y metro para llegar al lugar central de la protesta en Nueva Delhi. Como muchos indios, no tienen apellido.

“El [exam] Se filtran periódicos, los ricos pagan para que sus hijos pasen y [we] “Los pobres se están quedando atrás”, dijo Rishabh a NPR el viernes. “¿Adónde se supone que debemos ir?”

Pero las quejas de los jóvenes indios no fueron provocadas únicamente por las filtraciones de exámenes. Las protestas coincidieron con un comentario controvertido del presidente del Tribunal Supremo de la India, Surya Kant, que describió a los jóvenes desempleados como “cucarachas” en mayo, un comentario que luego dijo que estaba mal citado. Los comentarios son los que impulsaron a Dipke a formar el ‘Partido Cucaracha Janta’.

Desde entonces, el partido ha recibido el apoyo de indios prominentes, incluido el autor Arundhati Roy, quien recientemente escribió: “Justo cuando la esperanza parecía perdida, vinieron. Cucarachas jóvenes cabalgando bajo la lluvia. La progenie de la unión impía entre un juez y una broma”.

Termina la huelga de hambre de alto perfil, pero las demandas persisten

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SAJJAD HUSSAIN/AFP vía Getty Images

Estas protestas aumentaron dramáticamente en tamaño la semana pasada después de que la policía desalojó por la fuerza a un respetado educador, que estaba en huelga de hambre en solidaridad con los estudiantes, del lugar de la protesta en Nueva Delhi, deteniéndolo efectivamente en un hospital gubernamental.

El viernes, el educador Sonam Wangchuk anunció que había roto su ayuno de 26 días después de recibir garantías de que el gobierno pediría cuentas a las autoridades por los deficientes sistemas de exámenes del país.

Aún más estudiantes realizaron sus propias protestas en todo el país después de que la policía reprimiera violentamente a miles de manifestantes que intentaron marchar hacia el parlamento el lunes.

Tras esa protesta, el primer ministro Narendra Modi se dirigió directamente a los estudiantes: “Amigos, entiendo que la fuga de papel no es un tema común”, comenzó en hindi en una publicación publicada en Instagram durante la noche del jueves. Dijo que su gobierno había atrapado a los acusados ​​de filtrar preguntas de exámenes y que “están en la cárcel”.

Después de que Modi emitiera esa declaración, los líderes estudiantiles dijeron que se reunirían con un representante del gobierno. Más tarde dijeron a los manifestantes que habían repetido su demanda de la renuncia del ministro de Educación para el fin de semana y advirtieron que si no lo hacía, convocarían marchas a nivel nacional el lunes.

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Manish Swarup/AP

El sábado, los estudiantes obtuvieron lo que pidieron, tomando a muchos indios por sorpresa.

“Este no es un gobierno que retrocede fácilmente”, dijo Vaishnav. “El hecho de que estuvieran dejando [the education minister] “Ir es realmente algo muy importante”, afirmó.

Dhattiwala, la socióloga, dijo que suponía que los líderes de la protesta podrían intentar continuar su impulso por vías más formales. “Existe la posibilidad de que inicien un partido juvenil”, dijo, refiriéndose a Dipke y al partido Cucaracha al que llevó al éxito político. “¿Quién sabe?”

Vaishnav, del Carnegie Endowment, dijo incluso antes de proyectar hacia el futuro, “deberíamos detenernos y comentar cuán improbable fue esta victoria”, elogiando el éxito del movimiento y a Dipke, un recién graduado de la Universidad de Boston que regresó a la India en junio para encabezar el movimiento.

“Crea un meme en Internet llamado partido popular de las cucarachas que se vuelve viral. Y decide aprovechar eso, regresar a su país de origen y lanzar una protesta para obligar al ministro de Educación en ejercicio a dimitir. De hecho, lo logra”.

“Si retrocedieras el reloj un par de meses, esto habría parecido pura fantasía”.

Bilal Kuchay contribuyó con este reportaje desde Nueva Delhi.