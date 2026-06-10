Bill Gates le dice al comité de la Cámara: Nunca debí haberme reunido con Jeffrey Epstein

Microsoft co-fundador Bill Gates en la mañana del miércoles expresó profundo arrepentimiento por haberse asociado alguna vez con el notorio delincuente sexual Jeffrey Epstein mientras comenzaba a testificar a puerta cerrada ante un comité de la Cámara, según una declaración inicial que el multimillonario publicó en línea. Gates, de 70 años, negó haber presenciado alguna conducta criminal por parte de Epstein y también negó haber victimizado a alguien en su testimonio ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara. El testimonio de Gates se produce un día después de que el comité interrogara a la ex asistente ejecutiva de Epstein durante mucho tiempo, Lesley Groff. Se espera que se publique un trascripción de su testimonio en los próximos días. Salió de la entrevista alrededor de las 3:50 p.m. ET sin hablar con un grupo de reporteros. Gates dijo que se reunió por primera vez con Epstein en 2011, tres años después de que el depredador se declarara culpable en Florida de solicitar a una niña menor de edad para prostitución, como parte de un esfuerzo para recaudar dinero para su Fundación Gates filantrópica y su trabajo de salud global. Pero eso nunca resultó en donaciones, según Gates. Y dijo que Epstein más tarde trató de usar información sobre la infidelidad de Gates con su entonces esposa, Melinda Gates, como palanca para lograr su regreso a una asociación con Gates. “Nunca debería haberme reunido con Epstein en primer lugar”, dijo Gates. “Basándome en lo que sé ahora, entiendo que incluso si hubiera conseguido a los nuevos donantes que prometió, no habría justificado asociarse con él.” “Quiero decir muy claramente: nunca presencié ni tuve ninguna indicación de que Epstein estuviera involucrado en una conducta criminal continua”, dijo Gates, quien no ha sido acusado de actos ilícitos en relación con Epstein. “Nunca fui a su isla, su rancho o su casa de Florida. Nunca victimicé a nadie”, dijo Gates. “Aunque puede haber tratado de fomentar una relación personal, nunca estuve interesado en eso y nunca correspondí.” El multimillonario señaló que su asociación con Epstein había puesto en peligro el trabajo de la Fundación Gates, una de las fundaciones filantrópicas más grandes del mundo, con un patrimonio informado de más de $70 mil millones. “En el trabajo que hago, la reputación es la base para desarrollar asociaciones que salvan vidas”, dijo Gates. “Reunirme con Epstein fue un grave error de juicio y puso este trabajo en riesgo.” “Su comportamiento era contrario a todos mis esfuerzos por contribuir a un mundo donde todos tengan la oportunidad de vivir una vida saludable y productiva.” “Veo ahora que buscó construir una imagen de legitimidad en torno a sí mismo, usando conexiones con personas respetables y poderosas para desviar la atención y tratar de rehabilitar su reputación”, dijo Gates. “Estaba tan enfocado en la posibilidad de recaudar fondos para la salud global que permití que ese objetivo anulara mi mejor juicio. Esa es una realización impactante, y me ha reforzado la importancia de prestar más atención a cómo las personas que actúan de mala fe pueden manipular el acceso y la reputación.” Gates es el último de una serie de personas prominentes que han testificado ante el comité de supervisión sobre sus conexiones con Epstein. Estas conexiones han recibido una gran atención mediática desde finales de 2025 después de la publicación de millones de páginas de documentos sobre investigaciones sobre Epstein por parte del Departamento de Justicia y el Congreso. Antes de que comenzara la entrevista, el presidente del comité, el representante James Comer, republicano por Kentucky, dijo a los reporteros que basándose en el testimonio de Groff y el de algunas supervivientes de Epstein, el panel planeaba invitar al abogado Alan Dershowitz a testificar. Dershowitz representó previamente a Epstein. Comer también El representante Robert Garcia, demócrata por California y miembro del comité, dijo a los reporteros: “Estamos muy interesados en entender quién estaba en la órbita de Epstein. “Ciertamente vamos a preguntar sobre algunos de los correos electrónicos que estaban en los archivos en relación con las posibles actividades de Gates con Epstein”, dijo García. En su declaración inicial, Gates dijo: “Estoy aquí para responder sus preguntas sobre mis interacciones con Jeffrey Epstein y para contribuir al importante trabajo del Comité”. “Apoyo la liberación de todos los archivos de Epstein y espero sinceramente que, a través de sus esfuerzos y los de otros que abogan en su nombre, las sobrevivientes de los crímenes de Epstein puedan obtener la justicia que merecen.” Epstein cultivó una serie de personas ricas, poderosas y exitosas durante su problemática carrera como gestor de fondos. Entre sus amigos de hace mucho tiempo estaba el presidente Donald Trump. Los dos hombres tuvieron una disputa a principios de la década de 2000. A Epstein se le acusó de asaltar sexualmente a decenas de niñas menores de edad y jóvenes. En 2008, se declaró culpable en un tribunal estatal de Florida de cargos relacionados con el intento de solicitar a una chica menor de edad para prostitución. Epstein estuvo 13 meses en la cárcel en ese caso, aunque pasó la mayor parte de sus días en libertad condicional para trabajar. Se suicidó a los 66 años en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019, semanas después de ser arrestado por cargos federales de trata de niños para tráfico sexual. Gates dijo que fue presentado a Epstein “a través de personas en las que confiaba en mi trabajo profesional y filantrópico”. “Epstein afirmaba que podía recaudar miles de millones de dólares para la salud global de personas a quienes proporcionaba servicios fiscales y sucesorios”, dijo Gates. Dijo que recordaba “saber que Epstein había enfrentado problemas legales anteriores, pero no entendía completamente la extensión de los crímenes que cometió.” “Acepté la presentación sin aplicar el escrutinio que debería haber aplicado”, dijo Gates. Dijo que tuvo tres reuniones con Epstein en 2011 y dos reuniones en 2012, “durante las cuales hablé sobre los objetivos de mi trabajo”. “Comenzamos conversaciones más extensas en 2013 y 2014. Las discusiones se centraron en identificar posibles estructuras de donación, como fondos asesorados por donantes, y cómo inscribir a individuos que él afirmaba estaban interesados en hacer contribuciones significativas”, dijo Gates. También dijo: “Le dejé claro a Epstein desde el principio que nunca desempeñaría un papel en ninguno de los trabajos ni recibiría ninguna compensación”. Para 2014, “después de que Epstein reuniera a un grupo que describió como posibles donantes, me di cuenta de que nuestras previas discusiones, que deberían haberse traducido en un apoyo filantrópico significativo, no tuvieron ningún resultado.” “Estaba claro que nadie en el grupo estaba lo suficientemente interesado como para seguir adelante”, dijo Gates. “En ese momento, concluí que Epstein nunca cumpliría sus promesas”, dijo Gates. “Le dije que no seguiríamos adelante y dejé de comunicarme o reunirme con él. No se creó ningún vehículo para la donación benéfica y no se recaudaron fondos.” Gates dijo que después de eso, “me enteré de que Epstein se había enterado de información sensible sobre mi vida personal, incluido el hecho de que fui infiel en mi matrimonio.” “Estos asuntos no tenían nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia”, dijo Gates. “Como el público puede ver ahora, basándose en lo que se ha publicado en los archivos, Epstein estaba trabajando para usar información sobre mis infidelidades, además de muchas mentiras que añadió, para presionarme a volver a relacionarme con él”, dijo Gates. “No tuvo éxito en este esfuerzo, pero muestra algunas de las formas en que intentó aprovechar sus interacciones conmigo para promover su agenda.” “Si el tiempo que pasé con Epstein le otorgó credibilidad, lamento profundamente”, dijo Gates. “He aprendido una lección significativa y ahora soy mucho más cuidadoso sobre con quién me relaciono, incluso en una capacidad limitada.” El representante Raja Krishnamoorthi, demócrata de Illinois y miembro del comité, dijo a los reporteros: “Espero aprender más sobre lo que Bill Gates vio con respecto a Jeffrey Epstein y las mujeres.” “Me parece muy inusual que Bill Gates se haya asociado con Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein haya metido sus garras en Microsoft y conocido a tantos ejecutivos superiores allí, y por lo tanto creo que también será motivo de interrogatorio en el futuro”, dijo Krishnamoorthi. El New York Times informó el martes que Gates estaba preparando su testimonio con la ayuda de Jake Greenberg, quien hasta diciembre fue el abogado principal de investigaciones del comité de supervisión. CNBC solicitó un comentario de Greenberg. En febrero, Gates se disculpó con el personal en una reunión de la Fundación Gates por su asociación con Epstein, y admitió que había tenido aventuras con dos mujeres rusas, según The Wall Street Journal, que señaló que Epstein se había enterado de las aventuras. “No hice nada ilícito. No vi nada ilícito”, dijo Gates durante esa sesión de mea culpa, según el Journal. Pero Gates también dijo supuestamente en el evento que “fue un gran error pasar tiempo con Epstein” y llevar a ejecutivos de la fundación a reuniones con Epstein. “Me disculpo con otras personas que se ven involucradas debido al error que cometí”, dijo supuestamente Gates. La Fundación Gates anunció anteriormente que había encargado una revisión externa de los lazos pasados de la filantropía con Epstein. La fundación dijo que esperaba que su consejo y su dirección recibieran una actualización sobre la revisión este verano. El presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, un amigo de toda la vida de Gates, dijo a Becky Quick de CNBC a fines de marzo que no había hablado con el cofundador de Microsoft “desde que se descubrió todo el asunto” con los archivos de Epstein. “No quiero estar en una posición en la que sepa cosas… ser llamado como testigo”, dijo Buffett. “Creo que hasta que se aclare, no tiene sentido hablar mucho”. Buffett llamó a Epstein un estafador que explotó las debilidades de otras personas. “A los hombres les gustará el sexo… y algunos les gustará no pagar impuestos, y él descubrió sus debilidades”, dijo Buffett. Buffett ha donado más de $43 mil millones a la Fundación Gates desde 2006.