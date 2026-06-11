Una placa por el golpe maestro de Ryan Fox – Golf Planète

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¡Regresa a las tierras de su hazaña! Ryan Fox descubrió esta semana la placa conmemorativa de su hazaña de hace un año en este campo del TPC Toronto. Un perfecto tiro de 3 maderas en el par 5 del 18 en el play-off ante San Burns y la victoria en este RBC Canadian Open. Un segundo título del PGA Tour que el neozelandés pone en juego a partir de este jueves.

A su regreso a TPC Toronto, ryan zorro Sabía que tenía que ir y ver una cosa muy específica. El neozelandés se dirigió inmediatamente a la placa conmemorativa instalada cerca del hoyo 18 del campo green, el mismo lugar donde hace un año pegó un palo 3 para hacer historia. Un símbolo fuerte, el de su victoria en el cuarto hoyo del play-off a costa del estadounidense. Sam Burns.

A” Nunca antes había tenido algo así, así que es realmente una agradable sorpresa descubrir este increíble tributo.»

Ryan Fox, poseedor del título de este RBC Canadian Open, admite que su play-off del año pasado contra Sam Burns fue un momento único en su carrera. Un resultado indeciso, hasta que tomó cartas en el asunto y acertó este mágico palo tres desde 248 metros deslizándose a sólo 2 metros 50 de la bandera.

El mejor tiro de mi carrera. ryan zorro

A” Es el mejor tiro que he realizado, el mejor de mi carrera. El golf nunca es un deporte perfecto. Siempre intentas minimizar tus errores y salirte con la tuya con algunos tiros malos aquí y allá, y este fue uno de los pocos tiros que realicé y que llamaría 100% perfecto. A”

El último hoyo del TPC Toronto, situado en una antigua cantera de arena y grava y bordeado por un obstáculo de agua que recorre el green, bien podría ser el escenario de un nuevo desenlace espectacular este domingo.

A

Foto: Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP