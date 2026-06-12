EE. UU. vs Paraguay: Alineaciones, estadísticas y adelanto para el partido inaugural de la Copa Mundial de los anfitriones.

Vista previa del partido entre EE. UU. y Paraguay

Los Estados Unidos comienzan su campaña en la Copa del Mundo 2026 el viernes cuando se enfrentan a Paraguay en Los Ángeles.

Con Australia y Turquía también compitiendo por la clasificación, ninguno de los equipos puede darse el lujo de un inicio lento, y tres puntos en el primer partido proporcionarían un impulso significativo a sus esperanzas de llegar a las etapas eliminatorias.

Como uno de los anfitriones del torneo, EE. UU. ha tenido casi dos años para prepararse bajo Mauricio Pochettino después de clasificarse automáticamente para la final. Las expectativas son altas para los estadounidenses, que esperarán que el apoyo local pueda ayudarles a disfrutar de otra larga carrera en el escenario más grande del fútbol.

Las Barras y Estrellas llegan al torneo después de resultados mixtos en sus partidos de calentamiento. Una impresionante victoria por 3-2 sobre Senegal mostró su potencial ofensivo, pero luego sufrieron una derrota por 2-1 ante Alemania.

El equipo de Pochettino está compitiendo en su 12ª Copa del Mundo y tiene como objetivo al menos igualar la final en octavos de final que lograron cuando fueron anfitriones del torneo en 1994.

Paraguay llega con menos expectativas externas, pero podría ser un rival peligroso. Gustavo Alfaro guió a La Albirroja de vuelta a la Copa del Mundo por primera vez desde 2010 después de asegurar el sexto puesto en la clasificación de la CONMEBOL.

Uno de los momentos destacados de su campaña de clasificación fue una memorable victoria por 2-1 sobre los campeones mundiales Argentina.

Los sudamericanos fueron derrotados 2-1 por EE. UU. en un amistoso en noviembre pasado, pero han respondido positivamente desde entonces, ganando tres de sus últimos cuatro partidos.