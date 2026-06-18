Incendio en almacén de Los Ángeles obliga a órdenes de refugio en el lugar debido al aire peligroso

LOS ÁNGELES — Un incendio en un almacén masivo ennegreció los cielos cerca del centro de Los Ángeles el miércoles por la tarde, lo que provocó órdenes de refugio en el lugar debido al riesgo de aire peligroso.

Los bomberos de Los Ángeles respondieron alrededor de las 2:30 p.m. al incendio, que enviaba grandes columnas de humo oscuro al aire en el vecindario de Boyle Heights. Las estaciones locales de noticias mostraron humo que salía del techo en llamas del almacén, el cual estaba cubierto de paneles solares.

Los funcionarios emitieron una alerta a la zona poco después, advirtiendo de “materiales peligrosos cercanos”. Se pidió a los residentes que cerraran todas las ventanas, puertas y respiraderos, apagaran el aire acondicionado y llevaran a las personas y mascotas a una habitación interior.

La portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jennifer Middleton, dijo que había preocupación previa sobre el incendio quemando una línea de amoníaco, pero ese peligro había “disipado”. El incendio en el techo fue extinguido a última hora de la tarde y los bomberos estaban ingresando al edificio para evaluar el interior, dijo Middleton.

El edificio en la dirección está listado en línea como un almacén de almacenamiento en frío propiedad de Lineage Logistics para el transporte de bienes congelados u otros controlados por temperatura. Contiene 491,000 pies cuadrados (45,600 metros cuadrados) de espacio de almacén, según su sitio web. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentario por correo electrónico.