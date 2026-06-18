Un piloto de rally atrapado en el código de circulación circulaba a 89 km/h en lugar de 50 – L’Auto-Journal

El 15 de marzo, un conductor flamenco fue sorprendido a 89 km/h en lugar de 50 en un tramo del Rallye des Ardennes, cerca de Dinant. Entre la retirada del permiso, la amenaza a su carrera y el fuerte recordatorio del Código de Circulación, su caso se agita mucho más allá de las especiales.

“Durante una manifestación, los radares están apagados. Todo el mundo lo sabe”, afirma la fiscalía de Namur, citada por L’Avenir. Todos, excepto quizás este piloto flamenco que vio su participación en el

Rally de las Ardenas El año 2024 se convierte en un proceso judicial tras un control de velocidad en plena campiña de Namur.

El 15 de marzo, en la N94 entre Dinant y Houyet, una carretera limitada a 50 km/h que servía de enlace entre dos tramos cronometrados, se hizo parpadear a una velocidad corregida de 89 km/h, es decir, una

excesos de velocidad 39 kilómetros por hora. Por este delito cometido fuera de plazo, el tribunal le impuso una pena de tres meses. pérdida de licencia de conduciruna sanción que considera grave y contra la que ha recurrido. Porque, aparte de las especiales cronometradas, los competidores siguen siendo conductores como cualquier otro, sujeto a

Leyes de Tránsitoy este asunto de las Ardenas es un ejemplo muy concreto de ello.

Rallye des Ardennes: exceso de velocidad en carretera que sale muy caro

Los hechos tienen lugar, pues, en la N94, entre Dinant y Houyet, durante una conexión supuestamente tranquila entre dos tramos cronometrados de la carrera.

Rally de las Ardenas. En este tramo, a 50 km/h, el radar registra 89 km/h corregidos para el coche del conductor flamenco, muy por encima de la tolerancia. En Bélgica, superar los 30 km/h en este tipo de vías ya constituye un exceso de velocidad grave, penado con una fuerte multa penal y una pérdida del derecho a conducir de 8 días a 5 años. En su caso, los tribunales le retiraron la licencia durante tres meses, período que inmediatamente le puso en grandes dificultades para conciliar su pasión por los rallyes y su vida profesional.

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El hombre es director de una empresa activa en el sector de la construcción y explica que necesita su coche para desplazarse a sus distintas obras. A esto se suma una cláusula con sus patrocinadores: cada rally cancelado le costaría 6.000€. Ante el tribunal, intenta demostrar que ha hecho balance de la situación: “Comprendí que tenía que cambiar mi comportamiento”, admite ante el tribunal. Antes de esta condena, recibía multas de “5, 6, 7” por exceso de velocidad al año. “Siempre conducía a entre 10 y 15 km/h por encima de los límites. Estas multas eran normales. Hoy entendí que 30 es 30, 50 es 50”. Y solicitar que un indulto acompañe este decomiso. El Ministerio Público, por su parte, recuerda el peso del pasado del acusado: “El señor finalmente entendió que era necesario respetar los límites de velocidad… Hay 8 menciones en sus antecedentes penales, 7 de ellas por exceso de velocidad. Por lo tanto, ya había tenido la oportunidad de comprenderlo 7 veces antes”, subraya el suplente Colson, que pide confirmación de los tres meses de retirada de los permisos.

Además de las especiales de rally, el código de circulación se aplica en todas partes.

Este archivo sitúa un principio en el centro del juego: además de las etapas cronometradas, se desarrolla un rally en carreteras abiertas, compartidas con otros usuarios. los sectores de enlace que conectan dos pruebas cronometradas se completan respetando plenamente las Leyes de Tránsitoluces, prioridades y limitaciones incluidas. Los tiempos destinados a estas conexiones están calculados para que puedan mantenerse circulando a velocidades legales, sin necesidad de “rascar” unos minutos forzando el acelerador. Un exceso de casi 40 km/h, como en la N94 entre Dinant y Houyet, entra entonces en la categoría de infracciones graves, en las que la pérdida del derecho a conducir se convierte en una consecuencia muy probable.

Para las autoridades, la cuestión va más allá del único caso de este piloto flamenco. Las competiciones en carretera concentran a mucha gente en el mismo territorio, con residentes locales, espectadores y automovilistas que siguen recorriendo las mismas carreteras que los competidores fuera de las etapas cronometradas. De ahí la anunciada presencia de radares en la ruta y la firmeza de la fiscalía de Namur: fuera de las especiales de los rallyes, se aplica el Código de Circulación, con los mismos riesgos de retirada del permiso, multa y antecedentes penales que para cualquier conductor. Un recordatorio que se aplica tanto a los conductores experimentados como a todos aquellos que, al volante, tienden a considerar la conexión como un intermedio menos restrictivo que la carretera cotidiana.