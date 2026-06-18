Pulisic dará todo a EE. UU. para estar en forma para Australia, dice Aaronson

Pulisic dará todo a EE. UU. para estar en forma para Australia,...

Brenden Aaronson dice que Christian Pulisic “dará todo” para estar en forma para el segundo partido de la Copa del Mundo de Estados Unidos contra Australia después de una lesión en la pantorrilla.

Pulisic sufrió la lesión la semana pasada y, según informes, la empeoró en la victoria por 4-1 de USA sobre Paraguay en su primer partido en el Grupo D.

Contribuyó con una asistencia para el primer gol de Folarin Balogun antes de ser sustituido al medio tiempo, con USA ya ganando 3-0.

Pulisic ahora tiene cuatro contribuciones de gol en su carrera en la Copa del Mundo (un gol, tres asistencias), empatando con Clint Dempsey en el segundo lugar entre los jugadores de USA desde 1966 (Landon Donovan encabeza la lista con cinco).

El jugador de 27 años entrenó separado del resto del equipo el miércoles, con USA manteniéndolo en un horario de entrenamiento modificado mientras intentan hacerlo jugar en Seattle el viernes.

“Realmente esperamos que Christian esté de vuelta para el juego, por supuesto”, dijo Aaronson, quien podría ser un reemplazo potencial para Pulisic en el once inicial, a los reporteros.

“No estoy seguro de lo que está sucediendo en particular, pero sabemos que él va a dar todo para regresar al equipo y estar allí para el juego.”

Australia demostró ser una fuerza a tener en cuenta contra Turquía, enfrentando 30 disparos sin conceder mientras lograban una victoria por 2-0.

Pulisic fue muy influyente contra Paraguay, provocando el gol en propia puerta que abrió el marcador, pero Antonee Robinson está seguro de que incluso si están sin el delantero, tienen lo necesario para obtener un buen resultado contra Australia.

“Aún no ha estado entrenando completamente con el grupo, pero tenemos un par de días para ver en qué estado está”, dijo Antonee Robinson.

“Afortunadamente, tenemos muchos chicos en el banquillo que están ansiosos y listos para ayudar al equipo y mucha calidad.

“Es un torneo largo. Si no lo tenemos de vuelta para el juego, nos aseguraremos de tenerlo de vuelta para el resto del camino porque lo vamos a necesitar.”