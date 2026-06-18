Entrenador de Sudáfrica critica la prohibición de tres partidos de Zwane en la Copa del Mundo

ATLANTA – El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, criticó abiertamente la suspensión de tres partidos que recibió el centrocampista Themba Zwane después de la tarjeta roja que recibió contra México. “Creo que la tarjeta roja es demasiado severa”, dijo Broos el miércoles antes de un partido el 18 de junio contra la República Checa en Atlanta (mediodía, hora del este, FOX).

El 11 de junio, en el minuto 84 del partido de Sudáfrica contra México, Zwane golpeó a Roberto Alvarado en la cara mientras pasaba corriendo. Zwane recibió de inmediato una tarjeta roja, la segunda de Sudáfrica en el partido. El equipo ya estaba sin Yaya Sithole, quien también recibió una tarjeta roja por una entrada de estilo rugby a Brian Gutiérrez de México en el minuto 49.

“Para mí, no fue una tarjeta roja cuando veo lo que sucedió ayer con [Lionel] Messi. No estoy de acuerdo, en absoluto. Creo que ni siquiera hubo VAR con Messi”, agregó más tarde Broos. “Cuando ves la situación, el jugador mexicano bloqueó a mi jugador … Cuando recibes la tarjeta roja por eso, y luego una suspensión de tres partidos. Lo siento, pero esto es mucho, mucho demasiado severo”.

En su frustración por la suspensión de Zwane, Broos hizo referencia a un momento durante la victoria de Argentina por 3-0 sobre Argelia el martes, donde Lionel Messi hizo contacto con la pierna inferior y el tendón de Aquiles del capitán argelino Aissa Mandi. La jugada no fue revisada y Messi no recibió tarjeta amarilla o roja. En cambio, se le otorgó un tiro libre a Argelia.

Normalmente, una tarjeta roja llevaría a una suspensión de un solo partido por parte del comité disciplinario de la FIFA. Sin embargo, la tarjeta roja de Zwane se consideró una falta grave y su suspensión se extendió. Broos le dijo a los reporteros en el lugar el miércoles que Sudáfrica apelará la suspensión de Zwane.

“La segunda tarjeta roja se puede discutir”, dijo Broos el 11 de junio. “Fue el jugador mexicano quien estaba bloqueando a mi jugador. Pero es la posición del árbitro, y también tenemos que aceptarlo, pero creo que fue demasiado suave para dar eso como tarjeta roja”.