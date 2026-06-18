Copa del Mundo 2026: todos los equipos del Mundial clasificados después de un partido

41. República Checa

Grupo A. Perdió 2-1 ante Corea del Sur.

Lento y pesado. Desperdició una pista. Esta no es la República Checa que robó corazones en la Eurocopa 96.

42 Uzbekistán

Grupo K. Perdió 3-1 ante Colombia

No le faltaron agallas y disfrutó de su primer gol en un Mundial. Pero tuvo dificultades para hacer frente al dinamismo de Colombia.

43. Sudáfrica

Grupo A. Perdió 2-0 ante México.

No podría haber sido más generoso con los anfitriones del día inaugural. Ofreció poco en ataque. Regaló el balón por diversión. Y acabó con nueve hombres.

44. Catar

Grupo B. Empató 1-1 con Suiza.

Un empate afortunado. Fueron derrotados por una selección suiza que debería haber estado fuera de la vista.

45.Paraguay

Grupo D. Perdió 4-1 ante Estados Unidos.

Golpeado por Estados Unidos y podría haber sido aún peor. El estilo defensivo es horrible de ver.

46. ​​Túnez

Grupo F. Perdió 5-1 ante Suecia.

Hacedores de historia: despidieron a su entrenador después del primer partido. Así de malo era Túnez.

47. Panamá

Grupo L. Perdió 1-0 ante Ghana.

Involucrado en uno de los peores partidos del Mundial hasta el momento. Estaban jugando por el empate cuando fueron golpeados por el gol de la victoria de Ghana en el minuto 95.

48. Curazao

Grupo E. Perdió 7-1 ante Alemania.

Una derrota por 7-1 en su debut en la Copa del Mundo, pero el empate contra Alemania será al menos un momento que nunca olvidarán.