Ronaldo, Portugal frustrado en empate con Congo DR

HOUSTON — El entrenador de Portugal, Roberto Martínez, desestimó las preocupaciones, tanto sobre su equipo como sobre la sequía goleadora del estrella Cristiano Ronaldo en competiciones importantes, tras el frustrante empate 1-1 de Portugal con Congo DR el miércoles en el NRG Stadium.

Ronaldo no consiguió marcar en el quinto partido consecutivo de la Copa del Mundo y en el décimo juego seguido en competiciones importantes, incluyendo Mundiales y campeonatos europeos.

No ha anotado un gol que no sea de penal en una competición importante desde el 19 de junio de 2021, y a pesar de jugar casi todos los minutos, Portugal solo ha marcado un gol en sus últimos cuatro partidos en competiciones importantes.

Ronaldo jugó los 90 minutos el miércoles a pesar de generar solo tres intentos de disparo y no lograr ninguno a portería. Fue la sexta vez que el delantero del Al Nassr terminó sin un disparo a puerta en un Mundial. Martínez, al buscar una respuesta, claramente no contempló la sustitución de Ronaldo como una de las opciones.

“No tiene sentido sacar al mejor goleador del mundo en un partido en el que necesitas goles”, dijo.

Ronaldo es el máximo goleador de la historia de Portugal, con 143 goles con la camiseta de su selección. También se convirtió en el segundo hombre en participar en seis Copas del Mundo, siguiendo los pasos de Lionel Messi de Argentina, quien también lo hizo el martes por la noche. Pero su intento de superar a Messi, quien anotó un hat-trick el martes, al convertirse en el primer jugador en marcar en un sexto torneo, no tuvo éxito.

Martínez atribuyó principalmente los problemas de Portugal contra Congo DR a la falta de iniciativa después del gol tempranero de João Neves que los puso en ventaja. Neves anotó en el sexto minuto, pero Portugal solo logró seis intentos de disparo más después.

“Empezamos muy, muy bien”, dijo Martínez. “Nuestro nivel, nuestro control, la forma en que entramos en el área de penalti. Anotar el gol – que normalmente es un momento en el que la emoción de marcar te ayuda a mantener el control del partido e intentar marcar un segundo gol – tuvo el efecto contrario.

“En vez de eso, nos hizo querer mantener la posesión del balón. Le dimos a Congo la oportunidad de reorganizar su estructura defensiva y montar sus contraataques, y perdimos mucha profundidad. Eso ayudó a Congo”.

Congo DR, que jugaba en la Copa del Mundo por primera vez en 52 años, se convirtió en la segunda nación africana en tener un buen comienzo en el torneo contra equipos europeos, siguiendo el empate 0-0 de Cabo Verde con España el lunes.

Y Martínez insistió en que no hay necesidad de entrar en pánico después de un partido.

“La Copa del Mundo es un torneo en el que estas cosas suceden”, dijo. “Argentina perdió ante Arabia Saudita [en 2022] y luego ganó la Copa del Mundo. En 2010, España perdió ante Suiza y luego ganó la Copa del Mundo. No fueron actuaciones que parecieran de futuros campeones, pero eso es parte del proceso.

“Lo que estamos hablando aquí es del primer partido de un Mundial”, enfatizó Martínez. “Hoy, después de marcar el gol inicial, esas emociones tuvieron un efecto negativo en nuestro rendimiento. Dejamos de correr riesgos, dejamos de buscar espacio, dejamos de llegar al último tercio. Eso fue más una cuestión de emoción que de táctica o técnica. Sucede. Es parte de la Copa del Mundo. Ahora lo evaluamos y mejoramos para el segundo partido”.

Portugal jugará contra Uzbekistán el próximo martes en Houston.

(Nota de contexto: Portugal empató 1-1 con Congo DR en su primer partido de la Copa del Mundo. Cristiano Ronaldo no logró marcar gol, extendiendo su sequía goleadora en competiciones importantes.)

(Nota de verificación de hechos: Información verificada por The Associated Press y ESPN Research.)