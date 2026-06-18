Suiza contra Bosnia y Herzegovina: Copa del Mundo 2026

Segundo tiempo

Se comió la ensalada, el niño de cinco años corre como un maníaco mucho más allá de su hora de dormir, los jugadores en California están listos y en movimiento.

¡Vamos a empezar!

Eso es todo. Bastante aburrido si soy honesto.

Medio tiempo: Suiza 0-0 Bosnia y Herzegovina

¡Arranca el juego!

Suiza 4-3-3: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka (c), Aebischer; Rieder, Embolo, Ndoye.

Suplentes: Mvogo, Keller, Coemert, Amenda, Jaquez, Zakaria, Manzambi, Jashari, Sow, Fassnacht, Vargas, Okafor, Amdouni, Itten.

Bosnia y Herzegovina 4-4-2: Vasilj; Muharemovic, Kolasinac, Katic, Dedic; Tahirovic, Sunjic, Memic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko (c).

Suplentes: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Radeljic, Malic, Gigovic, Basic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bazdar, Bajraktarevic, Tabakovic, Lukic.

(Algunos detalles contextuales y de verificación de hechos pueden estar incompletos debido a la extensión del contenido original).