1 prospecto de cada equipo presionando por un ascenso

Tigres: Brett Callahan, OF (No 28)

El jardinero de 24 años ya había tenido un comienzo sólido en su primera temporada en Doble-A Erie antes de mejorar las cosas este mes con cinco jonrones y un porcentaje de slugging de .717 en sus primeros 11 juegos de junio. Los 12 jonrones de Callahan en la temporada ya son un récord personal, y el salto de poder ha coincidido con él atenuando la agresión que definió el inicio de su carrera. El jugador de 13.ª ronda de 2023, que es un corredor excelente y un defensor por encima del promedio en los jardines, es elegible para la Regla 5 por primera vez en esta próxima temporada baja y debería someterse a una prueba Triple-A para ver si es digno de 40 hombres (o incluso digno de una oportunidad de MLB antes de que termine el año).