1 prospecto de cada equipo presionando por un ascenso

Es una temporada conmovedora en las Ligas Menores.
Es en esta época de la temporada cuando los tamaños de muestra son lo suficientemente grandes y las organizaciones pueden reconocer sin muchas dudas cuáles de sus prospectos merecen nuevos desafíos en niveles más altos, como lo hicieron los Nacionales la semana pasada con el paso de Eli Willits a High-A con solo 18 años o los White Sox en días recientes con el salto de Caleb Bonemer a Doble-A en apenas su segunda temporada completa. Siempre existe el inminente debut en las Grandes Ligas a medida que los clubes satisfacen las necesidades del más alto nivel y recompensan a los jóvenes talentos que lo merecen con la oportunidad que siempre han soñado, como fue el caso del jardinero de los White Sox Braden Montgomery y el campocorto de los Cerveceros Cooper Pratt, por nombrar sólo dos debutantes recientes.
Con transacciones en todos los niveles, aquí hay un prospecto de cada sistema agrícola que está presionando para obtener un ascenso.
Azulejos: Sean Keys, INF (No 14)
Claro, Keys acaba de debutar en Triple-A Buffalo el 5 de junio y ha jugado sólo 10 juegos en el nivel más alto de las menores. Pero el toletero zurdo ha triunfado en ese tiempo, acertando 11 de 31 (.355) con siete extrabases y ocho bases por bolas en ese tiempo. El cincuenta por ciento de sus bolas bateadas han llegado con velocidades de salida de 95 mph o más, y su EV máximo ha sido 112.8 mph, por lo que, si lo tomamos en conjunto con su poderosa actuación en Doble-A New Hampshire, esto no es un espejismo de muestra pequeña. Si hubiera una vacante en las esquinas del cuadro interior en Toronto, Keys tiene un techo más alto como opción diaria que su compañero prospecto Charles McAdoo, quien actualmente está en el gran club.
Orioles: Joseph Dzierwa, LZ (No 12)
Dzierwa, el as del personal de Michigan State durante tres años, fue la selección de segunda ronda de los Orioles el año pasado, el lanzador mejor seleccionado de los Orioles en la era de Mike Elias. Ya ha ganado un ascenso, de High-A a Double-A, pero la Liga del Este tampoco parece representar un gran desafío (Efectividad de 2.70, BAA de .219, WHIP de 1.05 en cinco salidas). El zurdo de 6 pies 8 pulgadas es tercero en todas las menores con 83 ponches y tiene una efectividad combinada de 2.41 junto con un BAA de .183 y una tasa de 11.1 K/9. Un ascenso a Triple-A lo tendría tocando la puerta y en línea para ayudar al club de Grandes Ligas este año.
Rayos: Theo Gillen, OF (No. 1/MLB No. 40)
La selección general número 18 de 2024 ya ha llevado su juego a un nuevo nivel al aumentar su poder en su segunda temporada completa. Después de conectar cinco jonrones en 73 juegos con Single-A Charleston el año pasado, Gillen ya ha conectado 10 jonrones en 52 juegos con High-A Bowling Green. No ha intercambiado ningún contacto para conseguir ese pop, pero ha sido más agresivo en los lanzamientos de la zona en busca de ello, lo que le ha llevado a una línea de .333/.442/.571 y 160 wRC+ en la Liga del Atlántico Sur. A sus 20 años, Gillen parece estar listo para el desafío de Doble-A en la segunda mitad.
Medias Rojas: Franklin Arias, SS (No. 1/MLB No. 10)
Arias ha aumentado sus acciones más que la mayoría de los 100 mejores prospectos este año, continuando brindando una defensa de calidad en el campocorto mientras disfruta de la mejor producción ofensiva de su carrera de temporada completa cuando tenía 20 años en Doble-A. Aunque los Medias Rojas lo firmaron por $525,000 procedente de Venezuela en 2023, más por su guante que por su bate, está bateando .313/.397/.571 y ocupa el cuarto lugar en la Liga del Este en OPS (.968) y quinto en jonrones (13, ya un récord personal) y bateo (.313). Está lanzando pelotas al aire más que nunca y el campocorto del futuro (cercano) de Boston está listo para ser puesto a prueba en Triple-A.
Yankees: Carlos Lagrange, LD (No. 4/MLB No. 73)
Después de ocupar el tercer lugar en las Menores en ponches (168 en 120 entradas) y tasa de ponches (33 por ciento) el año pasado, Lagrange fue noticia en los entrenamientos de primavera al abanicar a Aaron Judge con una bola rápida de 103 mph durante una práctica de bateo en vivo. Firmado por solo $10,000 procedente de la República Dominicana en 2022, también está armado con un cortador y un cambio que rondan las 90 mph y un slider de mediados de los 80. Los Yankees lo ven como un abridor a largo plazo, pero lo han nombrado relevista por ahora con la esperanza de que pueda ayudarlos esta temporada, y ha registrado una efectividad de 2.79 con 15 ponches y solo 10 corredores en base en 9 2/3 entradas Triple-A en su nuevo rol.
Guardianes: Braylon Doughty, LD (No. 5)
Los Guardianes han manejado a Doughty con cuidado desde que lo seleccionaron en la primera ronda suplementaria de 2024 procedente de una escuela secundaria de California, y se está desempeñando bien con una efectividad de 3.21 y una proporción K/BB de 60/11 en High-A a los 20 años. Con una bola rápida de 92-95 mph que llega a 98, un par de rompedores de alto efecto en una curva baja de 80 y un control deslizante ajustado de 80 superiores y un Con un cambio efectivo de mediados de los 80, está equipado para manejar a bateadores Doble-A.
Reales: Blake Mitchell, C (No. 1/MLB No. 52)
Normalmente, no recomendaríamos que un jugador con un promedio de .218 y una tasa de K de 34.5 por ciento sea ascendido, pero Mitchell es un caso especial. Para empezar, tiene un OPS de .988 y 150 wRC+ mientras conecta cinco jonrones en sus últimos 18 juegos para High-A Quad Cities que se remontan al 26 de mayo. También lidera las Ligas Menores con 64 bases por bolas en la temporada, y su tasa de BB del 25.7 por ciento es la más alta entre los clasificados de temporada completa. Mitchell es quizás el Rey de los Tres Resultados Verdaderos esta temporada, pero después de 485 apariciones en el plato en su carrera en High-A, necesita ser desafiado por brazos en Doble-A que lo atacarán más en la zona.
Tigres: Brett Callahan, OF (No 28)
El jardinero de 24 años ya había tenido un comienzo sólido en su primera temporada en Doble-A Erie antes de mejorar las cosas este mes con cinco jonrones y un porcentaje de slugging de .717 en sus primeros 11 juegos de junio. Los 12 jonrones de Callahan en la temporada ya son un récord personal, y el salto de poder ha coincidido con él atenuando la agresión que definió el inicio de su carrera. El jugador de 13.ª ronda de 2023, que es un corredor excelente y un defensor por encima del promedio en los jardines, es elegible para la Regla 5 por primera vez en esta próxima temporada baja y debería someterse a una prueba Triple-A para ver si es digno de 40 hombres (o incluso digno de una oportunidad de MLB antes de que termine el año).
Mellizos: Marek Houston, SS (N° 7)
Los Mellizos acaban de ascender al caché Khadim Diaw a Wichita Doble-A y deberían enviar a Houston, su selección de primera ronda el año pasado, con él. La defensa en corto jugará en cualquier nivel y parece que su enfoque de golpe sobre poder necesita un nuevo desafío. Ha estado tremendamente caliente en junio, con una línea de .425/.538/.600 en sus primeros 10 juegos este mes, lo que lo lleva a una línea general de .324/.397/.457 con 20 robos (en 21 intentos). Hay un precedente: los Mellizos trasladaron a la selección de primera ronda de 2024, Kaelen Culpepper, de Cedar Rapids a Wichita justo en este momento de la temporada hace un año.
Medias Blancas: Ryan Burrowes, INF/OF (N° 29)
Los White Sox no tienen ningún Top 30 de prospectos que se oponga a un ascenso obvio porque ya han ascendido muchos. Burrowes está de regreso en High-A después de terminar la temporada pasada allí, y ahora está bateando .252/.367/.371 y se ubica entre los líderes de la Liga del Atlántico Sur en robos (23, cuarto) y dobles (14, sexto). Firmado por $75,000 procedente de Panamá en 2022, combina potencia bruta promedio con más velocidad y ya ha iniciado al menos siete juegos en cinco posiciones diferentes este año: segunda base, tercera base, jardín central, jardín izquierdo y campocorto.
Angelinos: Tyler Bremner, LD (No. 1/MLB No. 48)
Esto es un poco más complicado porque Bremner se perdió un mes por una enfermedad y la consiguiente fatiga. De lo contrario, los típicamente agresivos Angelinos probablemente ya habrían movido la segunda selección general del Draft del año pasado. El producto de Santa Bárbara todavía se está recuperando lentamente y no ha pasado de la tercera entrada desde su regreso a la acción. Pero está bastante claro que el material del derecho puede dominar a los bateadores High-A de la Liga Noroeste, ya que hasta ahora ha registrado una efectividad de 2.19 en 24 2/3 IP junto con una tasa de 13.5 K/9 mientras camina menos de tres por cada nueve. Una vez que recupere todas sus fuerzas, vendrá un viaje a Double-A Rocket City.
Astros: Bryce Mayer, LD (No. 5)
Mayer, seleccionado en la ronda 16 de 2024 después de someterse a una cirugía Tommy John y un éxito limitado en Missouri, constantemente ha fallado bates en la pelota profesional con una bola rápida baja de 90 con acarreo explosivo desde una altura de lanzamiento baja, sin mencionar un slider bajo de 80 y una bola curva superior de 70. Ha ponchado al 36 por ciento de los bateadores que ha enfrentado en Doble-A (53 en 33 2/3 entradas) mientras compila una efectividad de 4.28 y un promedio de oponente de .210.
Atléticos: Zane Taylor, LD (No 18)
Instar a los Atléticos a promover muchachos suele ser una tarea fácil, y esta parece una obviedad dada la edad y el éxito de Taylor. Como uno de los mejores estudiantes universitarios de último año en la generación del Draft del año pasado, Taylor acaba de cumplir 24 años y actualmente lidera la Liga High-A Midwest con su efectividad de 2.98 y está entre los 10 primeros en WHIP, BAA y K/BB. Puede que no sea algo abrumador, pero tiene sensibilidad para cinco lanzamientos y la capacidad de lanzarlos todos para strikes. Un ascenso a Doble-A Midland ayudaría a los Atléticos a tener una idea real de cuál podría ser su futuro.
Marineros: Kade Anderson, LZ (N° 2/N° 6 de MLB)
Honestamente, si ésta fuera una organización con menos lanzadores a nivel de Grandes Ligas, Anderson podría ya estar en Seattle. La selección número 3 del Draft del año pasado ha obtenido números absolutamente absurdos durante su debut profesional con Doble-A Arkansas, incluida una efectividad de 1.13, que iguala su tasa de 1.13 BB/9, un BAA de .157 y un WHIP de 0.66. Tiene una ridícula tasa de 11,7 K/BB que se vería impresionante si esa fuera solo su tasa de K (que en realidad es 13,3). No queda nada que demostrar a este nivel y es sólo una cuestión de si los M quieren que tenga algunas entradas en la Liga de la Costa del Pacífico Triple-A o simplemente darle un doble salto a Seattle. El cuándo de todo es más difícil cuando ves a los Marineros con uno de los mejores planteles de todo el béisbol.
Vigilantes: Paxton Kling, OF (No 21)
Firmado por $ 375,000 como jugador de séptima ronda procedente de Penn State en julio pasado, Kling ofrece más potencia y velocidad brutas, pero también viene con algunas preocupaciones sobre el swing y el fallo. Está bateando .261/.400/.404 con 16 robos y una tasa de K del 24 por ciento a sus 23 años en High-A, y ver cómo le va contra lanzadores de su edad en Doble-A revelará más sobre su futuro.
Bravos: Eric Hartman, OF (No 18)
Normalmente, no recomendaríamos que un jugador joven que acaba de cumplir 20 años esta semana y que viene de un lugar como Alberta, Canadá, sea trasladado rápidamente. Pero quedó más claro el día en que los Bravos podrían haber encontrado un jugador especial en la Ronda 20 del Draft 2024. Se mantuvo firme durante toda la temporada el año pasado, pero realmente ha comenzado a lograrlo este año, con un OPS de .954 en 59 juegos. La velocidad que le ha permitido robar 26 bolsas ya no es sorprendente, pero llegar a su poder (17 jonrones) ha sido una revelación, dándole la oportunidad de llegar a 20-20 antes de que lleguemos a julio. ¿Quién no quiere ver cómo funciona en Doble-A Columbus?
Marlins: Brendan Jones, OF (No 18)
Como parte del paquete de cuatro prospectos que los Marlins recibieron de los Yankees a cambio de Ryan Weathers en enero, Jones se destaca más por su velocidad muy por encima del promedio, pero puede hacer un poco de todo. Recién salido de un período de dos semanas en la lista de lesionados, está bateando .230/.340/.448 con 19 extrabases y 22 robos en 44 juegos Doble-A a los 24 años.
Mets: Jonathan Santucci, LZ (No. 8)
Este podría ser un momento difícil ya que Santucci dio cinco boletos en cuatro entradas en su apertura más reciente el viernes pasado, pero en sus cinco salidas anteriores antes de eso, el zurdo de 23 años registró una efectividad de 2.84 con 32 ponches y solo siete pases libres en 31 2/3 entradas. Desde el año pasado, el producto de Duke tiene 106 2/3 entradas de experiencia en Doble A y ha ponchado al 30,1 por ciento de los bateadores que enfrentó en ese tiempo, gracias a un control deslizante positivo. Santucci podría unirse a Jonah Tong y Jack Wenninger como brazos notables en la rotación Triple-A Syracuse si se recupera rápidamente de este último contratiempo.
Nacionales: Yohandy Morales, 1B/3B (No 28)
Washington ha sido una de las organizaciones más agresivas en términos de ascensos de prospectos esta temporada con Eli Willits, Ronny Cruz, Devin Fitz-Gerald, Seaver King, Ethan Petry y Miguel Sime Jr. entre los grandes nombres que ya están en movimiento. Pero todos estaban escalando dentro de la temporada de ligas menores. Morales, por el contrario, está presionando para hacer su debut en las Grandes Ligas con su mejor temporada profesional hasta el momento. Sus 15 jonrones para Triple-A Rochester ya empatan el récord de su carrera (establecido el año pasado en más del doble de juegos), y desde el 1 de mayo, está bateando .336/.407/.642 con 11 jonrones y un wRC+ de 166 en 33 juegos. Se está mezclando a tiempo en ambas esquinas del cuadro, aunque Luis García Jr. y Curtis Mead tienen el primero y el tercero respectivamente en este momento.
Filis: Francisco Rentería, OF (No. 3)
Esto podría ser más bien una entrada de lista de deseos, ya que los equipos no suelen traer jugadores de la Liga Dominicana de Verano a mitad de temporada. Pero podemos soñar, y si vas a hacerlo con alguien, Rentería podría ser ese tipo. Los Filis han estado entusiasmados con la combinación de herramientas y aptitudes de Rentería desde que lo firmaron por $4 millones y podrían haberlo traído a Estados Unidos para Spring Breakout si la logística hubiera funcionado. El jardinero de 17 años ha estado haciendo su parte para impulsar el tema, con un inicio de .364/.462/.591 en sus primeros doce juegos de DSL.
Cerveceros: Alexander Frías, OF (N° 29)
Milwaukee nunca tiene miedo de enviar a uno de los mejores talentos jóvenes fuera del complejo temprano (o saltarlos por completo a Arizona), y el jardinero de 18 años está marcando todas las casillas correctas en la ACL hasta ahora. Al comenzar el miércoles, Frías batea .404/.492/.644 con cuatro jonrones y 11 robos en 29 juegos. Lidera la liga en promedio y ocupa el tercer lugar con OPS de 1.136. El poder se ha mostrado más porque, incluso en una liga con datos públicos limitados, ya ha registrado una velocidad de salida de hasta 117 mph.
Cardenales: Joshua Báez, OF (No. 3/MLB No. 65)
Revelación completa: ya habíamos elegido a Báez para este puesto de cara al martes, y luego hizo su convocatoria aún más ruidosa al conectar cuatro jonrones en un juego para Triple-A Memphis. Fue la culminación de una racha abrasadora para el toletero de 22 años, quien tiene slugging de .726 con 17 jonrones en 37 juegos desde el 1 de mayo. Nadie más en Triple-A tiene más de 12 jonrones en ese lapso. Báez todavía tiene preocupaciones de hacer swing y fallar y perseguir, pero el contacto general es tan fuerte y orientado a tirar y levantar que es capaz de superarlas. Si los Cardenales contendientes tienen alguna apertura en el césped pronto, Báez merece la llamada.
Cachorros: Kane Kepley, OF (No. 5)
Kepley ha sido todo lo que los Cachorros esperaban cuando lo seleccionaron en la segunda ronda procedente de Carolina del Norte en julio pasado: un jugador de gran energía con gran capacidad de bateo, velocidad y defensa en el jardín central. Un clásico que fija la mesa, lidera la Liga High-A Midwest en carreras (69, líder en las menores), ocupa el segundo lugar en bases por bolas (61) y robos (33 en 35 intentos) y está bateando .257/.442/.391. Es hora de ver qué puede hacer en Doble-A.
Piratas: Murf Gray, 3B (No 17)
Los Piratas iniciaron con Gray en Single-A Bradenton, un toque conservador para un recluta universitario del año pasado, porque no había jugado desde que terminó su temporada universitaria y querían que trabajara en su tasa de persecución. Después de registrar 1.042 OP en 38 juegos, lo trasladaron a High-A Greensboro y no ha dejado de acumular (1.091 OPS). Tiene un total combinado de 17 jonrones, 55 carreras impulsadas y un impresionante wRC+ de 170 sin signos de desaceleración. No solo está haciendo puré porque Greensboro es un lugar divertido para atacar y ha mantenido su persecución bajo control, así que con suerte podrá mudarse a Doble-A Altoona en poco tiempo.
Rojos: Steele Hall, SS (No. 2/MLB No. 62)
Los Rojos tienen una tendencia a que sus jóvenes bateadores de la escuela secundaria comiencen su primera temporada completa de béisbol profesional en la Arizona Complex League y luego les hagan demostrar que están listos para avanzar con su desempeño. Hall, la novena selección general del Draft del año pasado, está defendiendo su caso, cortando .307/.421/.583 en 33 juegos durante su debut. Ya tiene 20 extrabases y 12 robos, y sus siete jonrones lo colocan en lo más alto de la clasificación de la Liga Americana. Tyson Lewis, el seleccionado de segunda ronda del club en 2024, obtuvo su ascenso en julio de 2025, así que revise cuidadosamente la transferencia bancaria durante el próximo mes.
D-backs: Daniel Eagen, LD (N° 7)
Doble-A Amarillo es una de las verdaderas plataformas de lanzamiento de las menores, por lo que cualquier estadística de los lanzadores que lo consideran su hogar debe tomarse con cautela. Eso es ciertamente cierto en el caso de Eagen y su efectividad de 5.68 en 12 aperturas esta temporada. Pero después de un comienzo accidentado en su regreso a la Liga de Texas, el derecho de 23 años se ha adaptado muy bien con dos carreras limpias o menos en cada una de sus últimas seis aperturas; posee una efectividad de 3.12 con 40 ponches en 26 cuadros en ese lapso. Eagen, que se especializa en romper cosas, tiene 70 1/3 entradas de experiencia en Doble A que se remontan a la temporada pasada, y con estos resultados recientes, parece listo para otra prueba masiva en los entornos amigables para los bateadores de Triple-A Reno y la Liga de la Costa del Pacífico.
Dodgers: Charles Davalan, OF (No. 7/MLB No. 94)
Si bien la sobrecarga de los Dodgers con prospectos de primera línea en los jardines hace que sea difícil promoverlos, Davalan ha demostrado que puede manejar lanzadores de Alta Clase bateando .271/.404/.452 con más bases por bolas (38) que ponches (31) en 57 juegos. Una selección suplementaria de primera ronda de 2025 procedente de Arkansas, tiene un enfoque de bateador avanzado con algo de pop astuto y una velocidad sólida a plus. También está mostrando suficiente alcance para convertirse al menos en un defensor promedio en el jardín central después de jugar principalmente en las esquinas en la universidad.
Gigantes: Trevor Cohen, OF (No. 8)
Cohen, uno de los mejores bateadores de contacto en la generación universitaria de 2025, se ponchó solo el 5 por ciento del tiempo en Rutgers la primavera pasada y tiene una tasa de K del 13 por ciento mientras lidera la Liga del Noroeste High-A en carreras (54), hits (73), dobles (22), extrabases (27) y robos (22). Una selección de tercera ronda, tiene una velocidad sólida y está obteniendo más repeticiones en el jardín central y se está desenvolviendo bien después de jugar principalmente en el jardín derecho en la universidad.
Padres: Ryan Wideman, OF (N° 7)
El jugador de tercera ronda de 2025 fue el Jugador del Año de la Conferencia de EE. UU. en Western Kentucky, pero una patada gigante provocó algunos problemas mecánicos que quedaron expuestos en su primer turno en la Liga de California el verano pasado. Ha bajado el tono desde entonces, y los resultados hablan por sí solos con una línea de .323/.394/.520 y una tasa de K del 18.9 por ciento en 61 juegos con Single-A Lake Elsinore. Sus 42 robos también son la mayor cantidad en las menores, ya que su velocidad plus-plus es demasiado para las baterías Single-A.
Rockies: Roldy Brito, OF/2B (No. 3/MLB No. 78)
Esto parece una cuestión de cuándo, no de si, para los Rockies y Brito, de 19 años. Después de todo, Brito obtuvo un ascenso el año pasado de la ACL a Single-A Fresno a fines de julio, y los Rockies no tienen miedo de impulsar a sus jugadores jóvenes a subir un nivel, incluso si es a fin de año, para que puedan mojarse los pies y preparar el escenario para la siguiente temporada. Brito todavía necesita aprender a tomar mejores decisiones de swing (36 por ciento de tasa de persecución esta temporada), y ha tenido algunos problemas en junio, pero su línea general de .311/.354/.470 es impresionante dada su edad.