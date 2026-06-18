Canadá v Qatar: Alineaciones, estadísticas y vista previa de la Copa del Mundo 2026, canal de TV, transmisión en vivo en línea y predicción

Canadá se enfrenta a Qatar en su segundo enfrentamiento del Grupo B en la Copa del Mundo 2026, con los anfitriones esperando hacer historia con una victoria que probablemente sería suficiente para asegurar la progresión a la fase eliminatoria.

El equipo de Jesse Marsch remontó para lograr un empate 1-1 con Bosnia-Herzegovina en su primer partido del torneo y sumar su primer punto en la Copa del Mundo.

Sin embargo, dada la intensidad con la que jugaron y la superioridad que mostraron durante largos períodos, Canadá podría considerarse desafortunada de no haber logrado su primera victoria en la Copa del Mundo en Toronto.

Serán favoritos para lograr esa hazaña en Vancouver, aunque Marsch y su equipo estarán atentos a la resistencia que mostró Qatar al conseguir un empate sorpresa con Suiza.

Suiza tuvo 26 disparos a puerta en ese juego, pero las compuertas no se abrieron después de que tomaran la delantera con un penal de Breel Embolo, con un gol en propia puerta en tiempo añadido que le valió a Qatar un punto.

El lado del Golfo también está buscando su primera victoria en la fase final de la Copa del Mundo, y el defensor de Canadá, Luc de Fougerolles, sabe que deben ser más implacables para evitar que Qatar logre ese logro.

“Estamos ajustando la definición en los entrenamientos”, dijo de Fougerolles.

“Creamos las oportunidades [contra Bosnia]. El siguiente paso es concretar esas oportunidades y cerrar el juego. Estoy seguro de que aprovecharemos más de ellas”.

[Contexto: Canadá y Qatar se enfrentan en la Copa del Mundo 2026. Canadá busca su primera victoria en la competición, mientras que Qatar también busca su primer triunfo en la fase final del torneo.]

[Fuente: Texto original en inglés traducido y adaptado de un artículo sobre el partido Canadá vs. Qatar en la Copa del Mundo 2026.]