Hola y bienvenidos al cuarto día del Test decisivo entre Inglaterra y Nueva Zelanda en Trent Bridge. Está templado y brillante, los jugadores están en el campo de juego pasando por sus rutinas. Estoy en la caja de prensa pasando por mis emociones. ¿Estoy tarde comenzando este blog porque estoy un poco aturdido esta mañana? No podría comentarlo. Pero cualquier error tipográfico es totalmente intencional, es parte del proceso.

Nueva Zelanda lidera por 204 carreras con siete wickets en la mano en la segunda entrada.

Se ha dicho antes pero ¡gran primera hora esta mañana! [Contexto: El autor del artículo reconoce sentirse un poco “dusty” o embriagado al comenzar el día].

Por favor, póngase en contacto, sería bueno tenerlos a bordo para lo que es un día muy importante en el cricket inglés. [Contexto: Se está alentando a los lectores a participar y seguir activamente el desarrollo del evento].

*Para todos nosotros. [Nota de Verificación de Hechos: Se está animando a todos, incluidos los lectores, a mantenerse al tanto de lo que sucede durante la hora inicial del día].

Ver video relacionado sobre “En Shanghai” Rowley Birkin QC (muy, muy borracho) del programa The Fast Show.

[Contexto: El autor del artículo presenta el contenido y las actualizaciones del juego a través de un blog en vivo durante el Test entre Inglaterra y Nueva Zelanda].

[Nota de Verificación de Hechos: La información se presenta con un enfoque neutral y objetivo, proporcionando actualizaciones y puntos clave del evento de manera imparcial].