Cómo ayudar a quienes han sido afectados por los terremotos en Venezuela (Actualizado)

Cómo ayudar a quienes han sido afectados por los terremotos en Venezuela...

Venezuela vuelve a estar en estado de emergencia nacional, esta vez no por razones políticas. El país sudamericano fue golpeado el miércoles por la noche por dos terremotos gemelos que causaron el colapso de varios edificios, principalmente en la región costera de La Guaira, al norte de Caracas, así como en la capital.

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 se encuentran entre los más fuertes que han golpeado a Venezuela en más de un siglo, y se sintieron en toda la región. Para el mediodía del sábado, la agencia de noticias Associated Press informó al menos 920 víctimas fatales y más de 51,000 personas desaparecidas.

En las redes sociales, videos compartidos por cientos de usuarios mostraron la magnitud de la tragedia, con personas huyendo de edificios y centros comerciales aterrorizados durante el terremoto, y equipos de rescate trabajando para extraer a sobrevivientes y víctimas de los escombros. Otros suplicaban desesperadamente ayuda para encontrar a sus familiares.

Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el primero de los dos terremotos, con una magnitud de 7.2, ocurrió al oeste de Morón, en la costa caribeña, a unos 105 millas al oeste de Caracas, a una profundidad de aproximadamente 14 millas. Justo un minuto después, el USGS informó de un segundo terremoto, este con una magnitud de 7.5, una profundidad de unos 6 millas y un epicentro ubicado a 10 millas al suroeste de Morón.

Varias naciones han ofrecido enviar ayuda a Venezuela, incluidos los Estados Unidos, que a principios de este año capturó al expresidente Nicolás Maduro en una operación militar sorpresa.

Mientras tanto, un número creciente de organizaciones, empresas e incluso músicos están tomando medidas para recaudar fondos y brindar asistencia a los afectados. A continuación, se presenta una lista de formas en que puedes ayudar, en orden alfabético.