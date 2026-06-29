Inundaciones repentinas matan a 4 en Kentucky, 1 en Tennessee, provocan numerosos rescates acuáticos

Una mujer resultó muerta el domingo en Tennessee cuando intentaba rescatar a su hijo, quien había sido arrastrado por las aguas, informó la oficina del sheriff local, mientras existía una amenaza de inundaciones repentinas en partes de Tennessee y Kentucky, donde se registraron otras cuatro muertes.

El Departamento del Sheriff del Condado de Grainger en Tennessee informó que Mary Evelyn Nicole Manning-Kellione, de 39 años, resultó muerta el domingo después de intentar rescatar a su hijo cuando el agua subió y lo llevó a un tubo.

“El hijo logró salir al otro lado y llegar a un lugar seguro al darse cuenta de que su madre estaba en el agua”, dijo la oficina en un comunicado. “Los equipos de rescate localizaron a la persona atrapada dentro del tubo”.

El Centro de Predicción del Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) había elevado la amenaza de inundaciones el domingo para partes de Kentucky y Tennessee a un nivel 3 de un total de 4, “riesgo moderado”.

Los residentes de Kentucky se estaban preparando para otra ronda de lluvias persistentes, un día después de que las inundaciones repentinas cobraran la vida de al menos cuatro personas y el gobernador declarara el estado de emergencia.

Se esperaba que las lluvias más fuertes afectaran el sureste de Kentucky y partes de Tennessee, incluyendo Owensboro, Somerset en Kentucky y Knoxville, Tennessee.

Las tasas de lluvia de 2 a 3 pulgadas por hora son posibles, según el NWS, y los totales diarios podrían alcanzar hasta cinco pulgadas en algunas áreas.

Se emitieron varias advertencias de inundaciones repentinas el domingo por la mañana debido a las fuertes lluvias continuas e inundaciones reportadas en el sur de Indiana y noreste de Tennessee. Se emitió una emergencia de inundaciones repentinas para los condados de Metcalf, Cumberland y Clinton debido a inundaciones peligrosas en curso, según el NWS. Entre 2,6 y 8 pulgadas de lluvia han caído en estas áreas.

Ha habido informes de múltiples rescates acuáticos con evacuaciones y viviendas inundadas en el condado de Clinton. El condado de Clinton y la ciudad de Albany, Kentucky, han declarado estados de emergencia debido a las inundaciones en curso.

Beshear aconsejó a los residentes que no salgan a la carretera si pueden evitarlo. “Se han destruido puentes, se han llevado carreteras enteras y todavía hay agua estancada y en movimiento”, dijo. Añadió que activó las leyes contra el aumento de precios en el estado para evitar que los comerciantes aumenten los precios de bienes esenciales, y también firmó una orden de emergencia “para que las farmacias en áreas afectadas puedan dispensar las recetas de las personas que han sido arrastradas por el agua o ya no son seguras de tomar”.

El clima severo llega después de un fin de semana de inundaciones repentinas mortales en Kentucky.

Más de 10 pulgadas de lluvia cayeron el sábado en partes del estado, provocando inundaciones repentinas y muertes.

Beshear anunció el sábado por la noche que cuatro personas murieron en las inundaciones que afectaron el centro de Kentucky y se extendieron al noreste de Tennessee y al noroeste de Carolina del Norte.

“Tengo algunas noticias difíciles que compartir, Kentucky”, escribió el gobernador en un post en redes sociales el sábado, anunciando las muertes.

Tres personas fallecieron en el condado de Madison, Kentucky, y una muerte relacionada con la inundación ocurrió en el condado de Jackson, dijo Beshear.

Según el forense del condado de Madison, de las tres muertes en el condado, dos de los fallecidos, un hombre adulto y una mujer adulta, ocurrieron en una residencia en Richmond.

La tercera muerte fue un hombre adulto que fue arrastrado en su vehículo en Tates Creek Road en el condado de Madison, según el forense.

Beshear declaró un estado de emergencia a nivel estatal el sábado.

“Este es un evento de inundaciones grave, donde los equipos ya han tenido que realizar múltiples rescates en vehículos y viviendas en todo el estado”, dijo Beshear.

Mientras los equipos de Kentucky a Carolina del Norte se ocupan de limpiar los estragos de las tormentas, se pronostica que una ola prolongada de calor extremo se asentará en el Medio Oeste y Noreste esta semana.