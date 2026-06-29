French Montana, Max B y Rick Ross se presentan en los Premios BET 2026

Max B y French Montana trajeron la energía de la ciudad de Nueva York al escenario de los premios BET Awards 2026 con su actuación de “Ever Since U Left Me (I Went Deaf)”.

Ataviados con joyas, la pareja fue acompañada en el escenario por un grupo de bailarinas, realzando su show en vivo. Max B, vestido de negro, tuvo un cambio de ritmo mientras entregaba su verso, agregando un toque único al set.

A mitad de la actuación, French y Max B fueron acompañados por Rick Ross para “Minks In Miami”, con los tres artistas luciendo lujosos abrigos de piel mientras estaban rodeados de pirotecnia.

Lanzada como el sencillo principal de la mixtape “Coke Wave 3.5: Narcos” de French y Max B, “Ever Since U Left Me (I Went Deaf)” se ha convertido en uno de los mayores éxitos del año, marcando un regreso resurgente para el dúo tras la liberación de Max de prisión.

Además de su actuación, French Montana y Max B estuvieron nominados en la categoría de Mejor Grupo.

Encabezando la lista de éxitos de la radio rítmica de Estados Unidos de Billboard, la canción, basada en un prominente sample de “That’s the Way (I Like It)” de KC and the Sunshine Band, ha dado lugar a un remix “West Coast” con Ty Dolla Sign, y al remix “Big Bronx” junto a Remy Ma.

La actuación de Rick Ross en los Premios BET 2026 marca su quinta vez actuando en el evento, y la primera en más de una década. Su última actuación en los Premios BET fue en 2012, cuando subió al escenario junto a los artistas de Maybach Music Group Meek Mill y Wale para un popurrí de colaboraciones y trabajos en solitario. Ese mismo año también fue la última nominación de Ross como artista principal, siendo incluido en la categoría de Mejor Artista de Hip-Hop Masculino, una de las cuatro ocasiones en las que recibió ese honor.

Su última nominación a los Premios BET, por Mejor Colaboración, llegó en 2015 a través de su trabajo en el exitoso sencillo de Chris Brown “New Flame” con Usher.

La actuación de Rick Ross en los Premios BET 2026 marca su última aparición mientras sigue celebrando el 20º aniversario de su álbum debut “Port of Miami”. Lanzado en agosto de 2006, el álbum fue un gran éxito, debutando en el número uno en el Billboard 200 gracias al éxito arrollador de “Hustlin'”, que impulsó a Ross a la fama y sirvió como trampolín para uno de los artistas más laureados en surgir del Sur.

Los Premios BET 2026 se llevaron a cabo el domingo (28 de junio), en el Teatro Peacock de Los Ángeles. Presentado por Druski, el espectáculo también incluyó actuaciones de Cardi B, Doechii, Kehlani, Tems, Queen Latifah, Jill Scott, Don Toliver y más.