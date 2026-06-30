Explosión en Mónaco hiere a 3, incluido un magnate ucraniano; el atacante sospechoso huye

MONACO – El fiscal jefe de Mónaco dijo el martes que el sospechoso que colocó un dispositivo explosivo que hirió a tres personas, incluido un magnate ucraniano reportado, actuó solo y sigue prófugo.

La policía en el principado ha abierto una investigación por intento de asesinato en el incidente del lunes por la noche, pero el fiscal Stéphane Thibault dijo a los reporteros que no lo califican como una investigación de terrorismo. El motivo sigue sin estar claro.

Uno de los tres heridos es una mujer en estado crítico, dijo. Un hombre ya no está en estado crítico mientras que la vida de un niño no corre peligro, dijo. No proporcionó sus identidades.

El sospechoso se fue inmediatamente después del incidente a pie, usando escaleras para escapar por una pequeña calle hacia la ciudad francesa vecina de Beausoleil, según las imágenes de vigilancia.

En una foto capturada por cámaras de CCTV y publicada por medios franceses, se puede ver al sospechoso en una calle vistiendo una chaqueta negra, pantalones de color claro, zapatos blancos y un sombrero negro que oculta parcialmente su rostro.

Los informes de los medios identificaron al magnate de la construcción ucraniano Vadym Yermolaiev como uno de los heridos. El sitio de noticias ucraniano Ukrainska Pravda dijo que fue objetivo de sanciones ucranianas en 2023 por vínculos con Rusia.

La mujer herida está siendo tratada en un hospital en Niza, dijo el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, a la cadena de noticias francesa LCI el martes. Su pareja y un niño de 13 años sufrieron lesiones menos graves pero siguen en el hospital, agregó.

La explosión ocurrió alrededor de las 9 p.m. del lunes en la entrada de una residencia cerca de la frontera francesa.

Las tres víctimas estaban “aparentemente regresando a casa pacíficamente” en la tarde temprana, según las imágenes de vigilancia, dijo Mirmand. “Fueron atrapados en la explosión al cruzar el umbral de su edificio de apartamentos”, dijo.

Las víctimas son residentes “regulares” de Mónaco, pero las autoridades aún no saben si la familia había sido amenazada en el pasado, dijo Mirmand.

“Parece que la familia fue específicamente objetivo”, enfatizó, señalando que el presunto perpetrador “había caminado por la zona varias veces mientras esperaba a las víctimas”, según las imágenes de vigilancia.

El ataque ha conmocionado a la elite principesca en la costa mediterránea. El príncipe Alberto II de Mónaco lo describió como “un acto odioso” y dijo que todos los servicios del país estaban movilizados para garantizar la seguridad.

Yermolaiev, un empresario ucraniano nacido en la ciudad de Dnipro, construyó su fortuna a través del Grupo Alef, una empresa diversificada con intereses en bienes raíces comerciales, manufactura y agricultura. Se convirtió en uno de los desarrolladores inmobiliarios más conocidos del país, liderando proyectos que remodelaron partes del centro de la ciudad de Dnipro, y ha aparecido regularmente en clasificaciones de los empresarios más ricos de Ucrania.

En una entrevista con Forbes Ucrania, Yermolaiev dijo que renunció a su ciudadanía ucraniana y se convirtió en ciudadano chipriota en 2017.

En diciembre de 2023, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, impuso sanciones a Yermolaiev como parte de un paquete más amplio dirigido a personas y empresas que, según Kyiv, tenían vínculos comerciales con Rusia o territorios ocupados por Rusia.

Un lugar de recreo costero para ricos y famosos, Mónaco es conocido tanto por sus incentivos fiscales como por su glamorosa familia real y el Gran Premio de Fórmula 1. El pequeño principado es ampliamente considerado como uno de los lugares más seguros del mundo, incluido su extenso sistema de vigilancia compuesto por miles de cámaras de CCTV que cubren la mayoría de espacios públicos.

La población de Mónaco de 38,000 habitantes es multinacional, con solo una quinta parte de la población siendo ciudadanos del principado.

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El periodista de AP Illia Novikov en Kyiv, Ucrania, contribuyó a la historia.