XRG se expande globalmente con participación en bloques de gas argentinos

XRG, el brazo de inversión en energía y productos químicos con bajas emisiones de carbono de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (Adnoc), firmó un acuerdo con la petrolera estatal argentina YPF para adquirir una participación del 32 por ciento en tres bloques de gas upstream en el país sudamericano.

La finalización de la transacción sigue sujeta a la aprobación regulatoria habitual, dijo XRG en un comunicado.

Se espera que los bloques formen partes centrales de un proyecto de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL).

En febrero, las tres compañías firmaron un acuerdo de desarrollo conjunto para impulsar Argentina LNG, un proyecto a gran escala para desbloquear la cuenca de esquisto no convencional Vaca Muerta en el norte de Argentina.

Mohamed Al Aryani, presidente de gas internacional de XRG, dijo que Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante para satisfacer la creciente demanda mundial de gas natural.

La transacción propuesta otorga a XRG un papel directo para ayudar a avanzar en un proyecto con la escala, la calidad y el potencial a largo plazo para convertirse en una fuente importante de suministro confiable de GNL para los mercados globales, dijo.

Una vez completada, la transacción ampliará la cartera global de gas y GNL de XRG, que incluye Rio Grande LNG en EE. UU.; Área 4 Cuenca de Rovuma, Mozambique; Arcius Energy, Egipto; Absheron, Azerbaiyán y Offshore Block I, Turkmenistán.

No se revelaron detalles financieros.

Lectura adicional:

La energética italiana Eni también adquirió una participación del 32 por ciento en los tres bloques upstream. YPF tendrá el 36 por ciento restante.

XRG se creó en noviembre de 2024 y pretende duplicar con creces el valor de sus activos durante la próxima década capitalizando la demanda de energía y productos químicos con bajas emisiones de carbono.

En septiembre de 2025, la empresa estatal Adnoc transfirió a XRG sus participaciones en cuatro filiales que cotizan en Abu Dhabi.