Cómo se ve realmente una gran educación en un mundo de IA.

Dos años atrás, me senté en la oficina de un consejero académico con mi hija preparándose para su primer año en la universidad. El asesor enfatizó que la única carrera que garantiza un trabajo después de la graduación es la informática. Ahora, justo a mitad de su educación, ese consejo es todo lo contrario de cierto.

Las reglas están cambiando en tiempo real. Padres, universidades y empleadores se enfrentan todos a la misma pregunta: ¿cómo es realmente una educación significativa en un mundo de inteligencia artificial?

Esta incertidumbre no es razón para evitar la universidad, sino más bien una razón para repensar lo que debería hacer para preparar a los estudiantes que ingresan a una economía de IA. Las escuelas que lo están haciendo bien no son las que se apresuran a añadir programas de grado en IA. Son aquellas que ya estaban construidas para la complejidad.

¿Qué nos está diciendo la información?

Los trabajos de desarrollo de software de nivel de entrada y los trabajos computacionales están entre los primeros en desaparecer. Se citó a la IA como la razón de más de 21,000 recortes de empleo en los EE.UU. solo en abril de 2026. El CEO de Anthropic, Dario Amodei, ha advertido que la IA podría eliminar hasta la mitad de todos los trabajos de cuello blanco de nivel de entrada en los próximos cinco años.

La economía detrás de esa predicción es clara. Como lo expresó el pionero de la IA galardonado con el Premio Nobel, Geoffrey Hinton: “La manera obvia de ganar dinero con la IA es reemplazar a los trabajadores con algo más barato.” El Foro Económico Mundial proyecta que el 39% de las habilidades laborales fundamentales cambiarán para 2030. Las universidades tienen poco tiempo para ponerse al día.

Esto ya ha sucedido antes

En la década de 1950, la NASA empleaba equipos de matemáticos cuyo título laboral era literalmente “computadora” porque eso es lo que hacían. Katherine Johnson, cuya historia se cuenta en ‘Figuras ocultas’, calculó personalmente la trayectoria para la órbita de la Tierra de John Glenn en 1962. Para la década de 1970, la computadora electrónica había disuelto por completo ese cargo.

Dorothy Vaughan, que supervisaba el grupo de cómputo, se enseñó programación de computadoras y entrenó a todo su equipo. Una historia similar se está desarrollando ahora, pero abarcando muchas más ocupaciones y a una velocidad mucho mayor.

Lo que se mantiene

La IA prospera en tareas repetitivas que suelen ser el campo de entrenamiento para los jóvenes contratados. En un mundo donde la IA puede superar en muchas de esas tareas, los empleadores necesitan cada vez más pensadores críticos, buenos comunicadores y personas que puedan trabajar en diferentes departamentos de la empresa. Estas habilidades, antes llamadas “blandas”, son mucho más difíciles de replicar para la IA. Las empresas que quieren utilizar al máximo la IA las necesitan, o corren el riesgo de que la IA conduzca por autopistas rectas cuando el mundo está lleno de giros y vueltas.

El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, lo expresó claramente: “Mi consejo para la gente sería pensamiento crítico, aprender a ser bueno en una reunión, cómo comunicarse, cómo escribir. Tendrán muchos trabajos.” Los datos del Foro Económico Mundial respaldan esto, con la resiliencia, la curiosidad y el pensamiento creativo subiendo más rápido en las prioridades de los empleadores que las credenciales técnicas.

Tres escuelas que vale la pena observar

El número de instituciones estadounidenses que ofrecen títulos en IA casi se ha duplicado desde 2022. Pero perseguir programas de IA puede estar resolviendo el problema de ayer. El problema más profundo es los silos que son la marca de gran parte de la educación superior, estructurada para producir especialistas en un solo campo en un momento en que el mundo demanda lo contrario. Mientras muchas instituciones educativas trabajan para adaptarse, hay modelos existentes que brindan orientación sobre cómo se ve lo bueno.

Un enfoque hace del lugar de trabajo parte del plan de estudios. La Universidad Northeastern basa su programa de pregrado en un programa de cooperativa, donde los estudiantes alternan semestres completos de cursos con semestres completos de trabajo remunerado a tiempo completo en múltiples empleadores e industrias. Los estudiantes tienen trabajos reales en múltiples entornos antes de obtener un diploma y cada vez más, eso significa trabajar junto a herramientas de IA a medida que evolucionan en los lugares de trabajo. Como ha dicho el presidente Joseph Aoun: “El conocimiento se está convirtiendo en una mercancía. La experiencia no lo es.”

Algunas escuelas incorporan el aprendizaje experimental y práctico directamente en la arquitectura de la institución. El Colegio de la Costa en Bar Harbor, Maine, ofrece exactamente una especialidad, ecología humana. Los estudiantes diseñan su propio plan de estudios a través de disciplinas desde cero. COA nunca construyó silos departamentales en su modelo. Los estudiantes trabajan en proyectos reales con apuestas reales: investigación ecológica, política comunitaria, diseño sostenible. La educación se centra en hacer, no solo en aprender a hacer. Como explica la presidenta Lynn Boulger: “Nuestro plan de estudios requiere que los estudiantes sostengan la complejidad sin reducirla. COA fue construido para esto.”

Otras escuelas desmantelaron la estructura que crea silos en primer lugar. En 2002, el presidente de la Universidad Estatal de Arizona, Michael Crow, desmanteló 85 departamentos tradicionales y reconstruyó la universidad alrededor de 35 unidades transdisciplinarias, incluida una Escuela de Sistemas Adaptativos Complejos y un Colegio de Futuros Globales. Crow llama a la IA “el gran igualador”. OpenAI se asoció con ASU en 2024, activando más de 500 proyectos en diferentes disciplinas. ASU cambió mucho antes de que la IA se convirtiera en un punto de presión y ahora se encuentra bien posicionada para sus graduados.

La universidad no es el único camino que vale la pena considerar. Los oficios calificados, durante mucho tiempo subestimados, son algunos de los más resistentes a la interrupción de la IA. Electricistas, fontaneros y carpinteros tienen una demanda a una escala que el auge de la infraestructura de la IA ha vuelto urgente.

Pero para aquellos que eligen la universidad, la pregunta que vale la pena hacer no es qué especialidad la IA no tocará. Es qué tipo de persona debería producir la educación: alguien que pueda pensar en diferentes campos, sentarse con la complejidad, adaptarse cuando el terreno cambia y liderar las herramientas en lugar de seguirlas.

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El autor enseñó anteriormente en el Colegio de la Costa y no tiene afiliación actual con la institución.