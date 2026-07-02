Escaladores del Empire State Building se espera que comparezcan en la corte el jueves

Escaladores del Empire State Building se espera que comparezcan en la corte...

Un atrevido pareja que escaló hasta la cima del Empire State Building el miércoles se espera que comparezca en la corte el jueves después de pasar la primera noche de su supuesto compromiso en celdas separadas.

Angelina Nikolau, de 33 años, e Ivan Kuznetsov, de 32, rusos con una dirección actual en East Orange, Nueva Jersey, pasaron la noche en el 100 Centre Street, donde se ubica el Tribunal Penal de Manhattan.

La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan todavía estaba revisando los cargos y redactando la denuncia penal durante la noche.

La policía y el personal de seguridad del Empire State Building están revisando videos de vigilancia para determinar cómo los dos entraron y evadieron los controles en la plataforma de observación.

Nikolau y Kuznetsov, que han ganado seguidores en línea por sus escaladas arriesgadas en rascacielos de todo el mundo, se quedaron en la cima del edificio por varios minutos mientras las cámaras grababan la acción antes de bajar por el pináculo, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Kuznetsov, también conocido como Ivan Beerkus, pareció proponerle matrimonio a su novia de mucho tiempo antes de ser llevados bajo custodia.

Ambos enfrentan múltiples cargos, incluyendo allanamiento, puesta en peligro imprudente, daño criminal, entrada ilegal, violación de una ley local, manipulación criminal, conducta desordenada y posesión de herramientas de ladrón, según la policía.

Se suponía que la seguridad se había fortalecido después de intentos anteriores de intrusos de tomarse selfies cerca del pináculo.

Las autoridades dijeron que creen que los dos pudieron haber observado a empleados del edificio y podrían haber utilizado una entrada de trabajadores para eludir los controles.

El colaborador de ABC News, Ivan Pereira, contribuyó a este informe.