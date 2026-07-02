RFK Jr. dice que apoyaría una posible prohibición de anuncios de comida chatarra en la TV

El Secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., dijo el miércoles que apoyaría una posible prohibición de los anuncios de comida chatarra en la televisión en los EE. UU. – un esfuerzo que probablemente enfrentaría una fuerte reacción por parte de los principales fabricantes de alimentos.

Al hablar en una audiencia del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, el senador Bernie Sanders, miembro destacado del comité, dijo que Casey Means, nominada por el presidente Donald Trump para ser la nueva cirujana general, recientemente le dijo al panel que apoya la prohibición de anuncios de comida chatarra en la televisión.

Cuando se le preguntó si estaba de acuerdo con la prohibición, Kennedy dijo: “Apoyaría eso”.

Pero Kennedy también pareció implicar que le gustaría que el esfuerzo fuera voluntario para las compañías alimenticias.

“La única duda que tengo es que … intentamos hacer una prohibición de fumar en la televisión, y las compañías tabacaleras llegaron voluntariamente a la mesa, lo cual fue algo bueno”, dijo. “Y creo que los mismos argumentos se aplican a la comida chatarra, que probablemente sea aún peor para los estadounidenses que fumar”.

Las compañías de alimentos, bebidas y restaurantes gastan casi $14 mil millones al año en anuncios de comida en los EE. UU., con más del 80% promocionando comida rápida, bebidas azucaradas, dulces y snacks no saludables, según una investigación de 2017 del Rudd Center for Food Policy and Health de la Universidad de Connecticut. No está claro cómo han cambiado las tendencias en los años transcurridos desde entonces.

La administración Trump ya está explorando si limitar la capacidad de las compañías alimenticias para comercializar ciertos alimentos no saludables a niños, según un documento de estrategia “Make America Healthy Again” publicado por la Casa Blanca en septiembre.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Comisión Federal de Comercio y otras agencias considerarán establecer pautas para la industria alimentaria sobre la publicidad dirigida a niños, “incluida la evaluación de afirmaciones e imágenes engañosas”, dice el documento.

Hace dos décadas, la industria alimentaria lanzó la Iniciativa de Publicidad de Alimentos y Bebidas para Niños como un compromiso de solo anunciar productos que cumplieran ciertos parámetros de nutrición a niños menores de 13 años. Pero la iniciativa es voluntaria, y los niños todavía ven alrededor de 1,000 comerciales de televisión al año de alimentos y bebidas no saludables, según un estudio de la Universidad de Illinois Chicago de 2024.

El testimonio de Kennedy ante el comité HELP es el último en una serie de audiencias del Congreso para él durante las últimas dos semanas sobre el presupuesto propuesto del HHS para el año fiscal 2027.

Means, durante su audiencia de confirmación en el Senado en febrero, afirmó que “absolutamente prestaría” su voz para apoyar una prohibición de la publicidad televisiva de comida chatarra dirigida a niños.