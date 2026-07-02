Revisión del VAR de la Copa del Mundo: Protocolos mal aplicados dejan B…

El asistente de vídeo árbitro genera controversia todas las semanas, ya sea en la Premier League, la Champions League o la FA Cup, pero ahora tenemos una Copa del Mundo masculina FIFA de 104 partidos que cubrir, ¿cómo se están tomando las decisiones este verano y son correctas?

Para el torneo, estamos analizando los incidentes principales para examinar y explicar el proceso en cuanto al protocolo del VAR y las leyes del juego.

Andy Davies (@andydaviesref) es un ex árbitro del Select Group, con más de 12 temporadas en la lista elite, trabajando en la Premier League y el Championship. Con amplia experiencia a nivel elite, ha operado en el espacio VAR en la Premier League y ofrece una visión única sobre los procesos, razones y protocolos que se aplican en un día de partido de la Copa del Mundo.

1 de julio Árbitro: Raphael Claus VAR: Juan Ernesto Soto Arévalo Tiempo: 63 minutos Incidente: Revisión del VAR. Tarjeta roja para el delantero de USMNT Folarin Balogun por juego violento grave (SFP).

Lo ocurrido: El anotador de Estados Unidos Balogun fue expulsado tras una revisión del VAR después de lo que parecía ser un contacto inofensivo con el defensor de Bosnia Tarik Muharemovic.

Decisión del VAR: El VAR recomendó una revisión en el campo para una posible tarjeta roja por SFP.

Revisión del VAR: El VAR se sintió incómodo con las repeticiones que mostraban cómo el tobillo derecho del defensor bosnio se derrumbaba bajo el contacto de Balogun cuando ambos jugadores disputaban el balón. El VAR consideró que Balogun fue peligroso en su juego y recomendó al árbitro visitar el monitor del campo para revisar una posible tarjeta roja.

Veredicto: Balogun puede sentirse desafortunado de ser expulsado en esta situación ya que, en mi opinión, esto no fue una falta para tarjeta roja. Con ambos jugadores disputando el balón, el contacto de Balogun con Muharemovic, aunque lucía mal en cámara lenta, fue puramente accidental y un resultado desafortunado de dos jugadores disputando la posesión del balón en un movimiento normal de fútbol.

El VAR hizo su recomendación al árbitro basándose en repeticiones en cámara lenta y estáticas, lo cual no está alineado con los protocolos del VAR, ya que estas deben usarse solo para los fines de determinar el punto de contacto en una situación de tarjeta roja. Una vez en la pantalla, sin embargo, hubiera sido una sorpresa si el árbitro no expulsaba a Balogun considerando las imágenes que le presentó el VAR.