Fueron robados: Polémico penal pone fin a la carrera de Senegal en la Copa del Mundo

El penal concedido contra el equipo nacional de Senegal en los momentos finales de su partido contra Bélgica el miércoles causó una amplia controversia después de que llevara a su eliminación de la ronda de 32 en la Copa del Mundo de 2026, en un giro brusco de eventos que vio a los “Leones de Teranga” pasar de liderar 2-0 a perder 3-2.

El árbitro hondureño Said Martínez concedió un penalti al final del segundo tiempo extra, después de una revisión del VAR, tras un desafío de Lamine Camara de Senegal al capitán belga Youri Tielemans, con el marcador empatado 2-2 y el partido encaminándose hacia una tanda de penales.

La plataforma “Archivo VAR”, especializada en analizar decisiones arbitrales, indicó que el VAR intervino excesivamente durante el partido, confirmando que fue Tielemans quien extendió su pie delante de Camara, causando el contacto.

La decisión generó una ola de controversia en las redes sociales, con un aficionado escribiendo: “Esto es un robo al 100%. Senegal ha sido robado. ¿Cómo es esto un penalti? Bélgica no merece avanzar a través de la corrupción.”

El periodista deportivo español Manolo Lama comentó: “Les robaron la Copa de África, y ahora también están robando toda la solidaridad con Senegal en la Copa del Mundo.”

Después del penal dramático, Tielemans se acercó a lanzarlo y anotó con éxito, sellando el tercer gol de Bélgica y culminando una remontada inesperada que eliminó a los Leones de Teranga.

Pero de regreso en el campo, Senegal tuvo el control del juego durante 85 minutos. El equipo africano tenía una ventaja de dos goles y prácticamente había asegurado un lugar en los dieciséisavos de final de la Copa del Mundo.

En cinco minutos, todo se derrumbó y los jugadores lo sintieron.

“Estábamos escribiendo las páginas hermosas de la historia de nuestro fútbol en este mundo”, dijo el defensor Krepin Diatta. “Y tenemos que aceptar que fallamos en nuestra misión.”

El centrocampista de Senegal Habib Diarra dijo: “Tuvimos una buena primera mitad, pero no fue suficiente. Un partido dura 90 minutos, y estamos devastados. Es muy duro. No sé qué decir. Cuando estás en el campo, debes darlo todo, y eso no es lo que hicimos. Solo nosotros tenemos la culpa.”