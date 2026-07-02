Copa del Mundo T20: El viaje de Charlie Dean desde las lágrimas de Lords al capitán suplente de Inglaterra

Copa del Mundo T20: El viaje de Charlie Dean desde las lágrimas...

Nacida en Midlands, su equipo de fútbol es el Derby County, Dean aprendió cricket en el Havant Cricket Club en Hampshire, donde su padre Steven jugaba después de una buena carrera en Minor Counties en las décadas de 1980 y 90.

Windsor, tres años mayor, entrenó a Dean en cricket juvenil antes de que avanzaran a través de los equipos de niños de Havant y llegaran a los primeros equipos de Hampshire y Southern Vipers.

“Existen los amantes del cricket que aman ver el juego y lo expresan. Ella es una amante silenciosa”, dice Windsor. “Ella ve mucho cricket, pero no lo muestra abiertamente”.

Una habitual de los equipos juveniles de Inglaterra, Dean hizo su debut en el condado de Hampshire a los 15 años, donde sus primeras temporadas coincidieron con los últimos años de la ilustre carrera de juego de la entrenadora de Inglaterra, Charlotte Edwards.

“Lo que la destaca tanto es que lee muy bien el cricket”, agregó Windsor.

“Por eso ahora la vemos como una líder. Siempre parecía ser inteligente en cricket”.

Dean y Edwards se conocieron por primera vez cuando Dean tenía 10 años y era “muy tímida”, pero cuando hizo su debut con Inglaterra en 2021, fue Edwards, entonces entrenadora de Vipers, quien fue invitada a entregarle a la joven de 20 años su primer gorro.

Este rápido ascenso le negó a Dean, ahora la más joven de los equipos, la oportunidad de ser capitana, como lo había hecho al llegar a través de las filas de la academia de Hampshire e Inglaterra.

Antes de este verano, su única experiencia real como capitana fue en dos temporadas en The Hundred con London Spirit, cuando una lesión dejó fuera a la ex capitana de Inglaterra, Heather Knight. Ella fue seleccionada sobre la australiana Beth Mooney y la actual capitana de Nueva Zelanda, Melie Kerr, dos jugadoras mucho más experimentadas.

“Mi sensación fue que Charlie era muy respetada dentro del grupo”, dice Trevor Griffin, entonces entrenador de Spirit. “Ella tenía una conexión.

“Siempre iba a ser un paso adelante, pero lo principal para mí era la curiosidad que tenía alrededor del juego, ella entendía cómo jugarlo, entendía el formato y la conexión dentro del grupo de juego”.