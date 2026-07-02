La No 10 North de Burnham: ¿podría funcionar un gobierno de dos centros?

La No 10 North de Burnham: ¿podría funcionar un gobierno de dos...

Ancoats, en el norte del centro de Manchester, podría convertirse en el inesperado corazón del gobierno británico, ya que se ha propuesto como sede del nuevo No 10 North prometido por el primer ministro en espera Andy Burnham.

Un plan ha señalado que partes de Whitehall se trasladarán al nuevo Manchester Digital Campus construido en el lugar del antiguo parque comercial, reuniendo a unos 8.800 funcionarios públicos de múltiplos departamentos gubernamentales.

Se estima que, al estar el proyecto en sus inicios, la construcción de los edificios del “No 10” podría realizarse sin costo significativo adicional al ya aprobado por el Tesoro.

Aunque el desarrollo no se completará hasta 2032, la zona de Ancoats ha experimentado un auge inmobiliario en años recientes y se espera que siga aumentando con la llegada del gobierno.

Algunos miembros del equipo de Burnham están considerando otros espacios de oficinas en Manchester, como Heron House, actualmente ocupado por GCHQ, aunque este último no tiene planes de abandonar el edificio.

Burnham, recientemente elegido como diputado por Makerfield, ha dicho que, si se convierte en primer ministro, dividirá su semana laboral entre Manchester y Londres.

Diversos líderes locales han mostrado su apoyo al proyecto de descentralización del gobierno desde Whitehall hacia otras ciudades, promovido por Burnham, aunque también han surgido cuestionamientos sobre la logística y los costos de implementación.

Los residentes de Ancoats han acogido positivamente la idea de compartir el poder con Londres y han expresado su entusiasmo por la posible llegada de Burnham a la zona.