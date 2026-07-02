Gordon compara a Kane con Messi después de las heroicidades de la Copa del Mundo del capitán de Inglaterra

Gordon compara a Kane con Messi después de las heroicidades de la...

Anthony Gordon comparó a Harry Kane con el gran Lionel Messi de Argentina después de que el capitán de Inglaterra marcara dos goles para mantener vivas las esperanzas de la Copa del Mundo de los Tres Leones.

Kane anotó dos goles tardíos en la victoria por 2-1 de Inglaterra sobre la República Democrática del Congo en el Estadio de Atlanta, con el equipo de Thomas Tuchel habiendo estado detrás debido al gol en el minuto séptimo de Brian Cipenga.

La estrella del Bayern Munich marcó el gol del empate de cabeza desde el centro de Gordon en el minuto 75 antes de encontrar la esquina superior cuatro minutos antes del final para completar un cambio titánico.

Kane ha marcado 10 goles en sus 11 apariciones en etapas de eliminación directa de torneos importantes desde la Euro 2020, lo que significa tres más que cualquier otro jugador europeo en ese período (Kylian Mbappé – siete).

El jugador de 32 años también se convirtió en el primer jugador de Inglaterra en marcar un doblete en un partido de eliminatorias de la Copa del Mundo desde Gary Lineker contra Camerún en los cuartos de final de 1990.

También aumentó su total de goles en el torneo de este año a cinco goles (empatado con Erling Haaland), con solo Messi y Mbappé (ambos seis) marcando más en la lucha por la Bota de Oro.

Kane llegó al torneo tras una brillante temporada con el Bayern, con sus 68 goles (61 goles, siete asistencias), 20 más que cualquier otro jugador en las cinco grandes ligas de Europa en todas las competiciones.

“Es increíble estar cerca de él todos los días porque cuando estás cerca de alguien en el nivel élite, está en la cima absoluta del fútbol”, dijo Gordon sobre Kane.

“Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Leo Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos. Así que eso habla del nivel en el que está jugando.

“Cuando estás cerca de alguien así, quieres adoptar tantos hábitos y observar todo lo que hace para ver por qué está en ese nivel. No es casualidad.

“Es consistencia todos los días: lo duro que trabaja, cada ejercicio de finalización, lo hace con pasión, lo hace con seriedad.

“Nunca, nunca se pierde una nota. Es increíble estar cerca de él. Definitivamente es una inspiración para todos nosotros.”

El doblete de Kane lo llevó a 13 goles en la Copa del Mundo, superando a Pelé (12) en la tabla de todos los tiempos con solo Messi (19), Mbappé (18), Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazario (15) y Gerd Muller (14) por encima de él.

Además, ahora tiene 16 participaciones en goles en la Copa del Mundo en general – desde su debut en el torneo de 2018, solo el francés Mbappé (22) y el capitán de Argentina Messi (19) tienen más.

Gordon también jugó su papel en la remontada. Se convirtió en el primer jugador de Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo en estar directamente involucrado en más de un gol como suplente (dos asistencias).

“Tan pronto como la golpeó, supe que iba a entrar. Ya estaba celebrando, pero cualquiera puede marcar un buen gol”, dijo Gordon sobre el gol ganador de Kane.

“Cualquiera en este nivel puede colocar la pelota en la esquina superior, pero es la consistencia que él tiene.

“Cada día en el entrenamiento, cada partido es fenomenal. Juega a un nivel tan alto, muy alto.”