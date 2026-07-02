Volkswagen se prepara para una confrontación en la sala de juntas sobre plan histórico de recorte de costos.

Volkswagen se prepara para una confrontación en la sala de juntas sobre...

Los empleados de Volkswagen Sachsen GmbH se presentan con Dirk Panter (SPD, M), Ministro de Economía de Sajonia, frente a la puerta de la planta de Volkswagen.

Volkswagen se está preparando para una confrontación crucial en la sala de juntas tras informes de que el gigante automovilístico, acosado, está considerando el cierre de cuatro fábricas alemanas y la implementación de hasta 100,000 recortes de empleo.

El plan de grandes despidos, que representaría la reorganización más radical en los casi 90 años de historia de la empresa, es firmemente rechazado por los legisladores alemanes y los poderosos sindicatos.

La confrontación ha sentado las bases para lo que parece ser el evento corporativo más esperado del año en la industria alemana, cuando la dirección de Volkswagen buscará la aprobación del consejo de supervisión de la empresa el 9 de julio.

El consejo de supervisión deberá aprobar el ejercicio de reducción de costes, según el Manager Magazin, que fue el primero en informar sobre los planes de reestructuración de la empresa el viernes.

Los analistas automovilísticos dijeron que la estructura del consejo de Volkswagen, conocida por ser notoriamente compleja, significa que la dirección de la compañía enfrenta un camino difícil por delante.

Un portavoz de Volkswagen declinó hacer comentarios antes de la reunión del 9 de julio. La empresa ya había declinado comentarios sobre los despidos y cierres de plantas informados diciendo que las decisiones serían tomadas y aprobadas por los organismos de gobierno pertinentes.

“Todo el Grupo, incluidas sus marcas y subsidiarias, debe someterse a un cambio profundo,” dijo un portavoz de Volkswagen.

El mayor fabricante de automóviles de Europa ya había planeado implementar amplias reducciones de empleo y lanzó una importante ofensiva de productos, buscando contrarrestar las presiones que van desde los aranceles de importación estadounidenses hasta la intensa competencia de las marcas de automóviles chinas.

Los últimos despidos reportados, sin embargo, duplicarían los 50,000 recortes de empleo anunciados anteriormente e incluirían ahora el cierre de cuatro plantas alemanas: Hanover, Zwickau, Emden y la planta de Audi en Neckarsulm.

La ley de Volkswagen

La dirección de Volkswagen tendrá que demostrar que no hay alternativa a estas medidas en la reunión del consejo de supervisión del 9 de julio, dijo Thomas Besson, jefe de investigación automotriz de Kepler Cheuvreux.

“Va a ser un movimiento muy complicado de implementar,” dijo Besson, especialmente dado que el estado alemán de Baja Sajonia, donde se encuentra la sede de Volkswagen y donde opera múltiples instalaciones, es un accionista clave.

El estado, que tiene un 20% de participación en Volkswagen, tiene un gran peso en la empresa, en parte debido a la llamada Ley de Volkswagen. Esta medida de décadas de antigüedad cambió la empresa a una sociedad anónima y limita efectivamente la capacidad de la dirección para cerrar plantas.

“No tienen más opción que ajustarse. Simplemente va a ser un proceso muy complicado con sus partes interesadas, por lo que es un trabajo duro para la dirección de VW ahora,” dijo Besson a “Europe Early Edition” de CNBC el miércoles.

El Consejo General de Trabajadores de Volkswagen y el sindicato industrial alemán IG Metall se comprometieron a oponerse a los recortes de empleo y al cierre de plantas informados. “Si se avanza con esos planes, los detendríamos con todas nuestras fuerzas,” dijeron en un comunicado conjunto, según una traducción.

La decisión de Volkswagen de considerar despidos y cierres de plantas también ha sido recibida con una fuerte oposición del gobierno de coalición del Canciller Friedrich Merz, que lidia con índices de aprobación históricamente bajos.

El portavoz del gobierno alemán Stefan Kornelius dijo en una rueda de prensa el lunes que el objetivo final del gobierno es “preservar las ubicaciones de los fabricantes alemanes y garantizar empleo,” según una traducción.

Volkswagen acordó un trato con los sindicatos a fines de 2024 para evitar cierres de fábricas en Alemania y descartar despidos obligatorios hasta finales de 2030.

‘Un paso estratégico’

La resistencia a los planes de reestructuración reportados de Volkswagen allana el camino para un período turbulento de negociaciones, dijo Rico Luman, economista senior de sector con enfoque en transporte y logística en ING.

“Es muy complicado pero algo tiene que suceder, eso es seguro. Por lo tanto, el consejo de supervisión también debería ser consciente de la urgencia,” dijo Luman en una llamada de video con CNBC.

Los desafíos de Volkswagen ilustran los vientos en contra que enfrenta la industria automotriz europea en general, dijo Luman, citando desafíos en el camino hacia la plena electrificación, la competencia con las marcas de automóviles chinas y problemas de exportación en mercados principales.

“¿Todavía son rentables, verdad? Pero los planes reportados son para prepararse para la desaparición o pérdidas en los próximos años. Por lo tanto, este es un paso estratégico para lo que está por venir en el futuro,” añadió.

Las acciones de Volkswagen estaban ligeramente más bajas el miércoles, cotizando en niveles no vistos desde el verano de 2010. El stock, que ha bajado casi un 33% en lo que va del año, ha alcanzado un nuevo mínimo de 52 semanas desde que salieron a la luz las noticias de la reestructuración acelerada la semana pasada.