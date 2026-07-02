EE. UU. derrota a Bosnia-Herzegovina 2

El equipo nacional masculino de EE. UU. derrotó a Bosnia-Herzegovina 2-0 el miércoles por la noche en su partido de la Copa del Mundo 2026 con más en juego hasta ahora, asegurando un lugar en los octavos de final.

Fue la primera victoria en Knockout de la selección masculina de EE. UU.en la Copa del Mundo en 24 años.

Estados Unidos se enfrentará a Bélgica el 6 de julio.

Folarin Balogun, delantero de EE. UU., quien anotó un gol en la primera mitad, recibió una tarjeta roja controvertida en el minuto 64 tras un choque con un jugador rival. La tarjeta roja lo hace inelegible para el próximo partido.

Más tarde, Malik Tillman siguió el gol de Balogun con un tiro libre en el minuto 82, ampliando la ventaja de EE. UU.

La victoria del miércoles, en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, llegó después del impresionante récord de primer lugar del equipo en la fase de grupos. El USMNT terminó la fase de grupos con un récord de 2-1, con victorias sobre Paraguay y Australia antes de una derrota ante Turquía, la cual ocurrió una vez que el equipo ya había asegurado un lugar en la próxima ronda.

El enfrentamiento contra Bosnia-Herzegovina fue el primer juego de eliminación directa del equipo masculino de EE. UU. tras la fase de grupos anterior.

Después de que 48 equipos descendieron a Canadá, México y Estados Unidos, 32 equipos permanecieron en las etapas de eliminación directa, las cuales comenzaron a principios de semana, luchando por levantar el trofeo el 19 de julio.

Con su derrota, Bosnia-Herzegovina queda eliminada de la Copa del Mundo.

Anteriormente el miércoles, Bélgica derrotó a Senegal 3-2, asegurando su lugar en la siguiente ronda.

El martes, México venció a Ecuador para avanzar.

La ronda de 32 comenzó con un comienzo dramático el lunes, con Brasil remontando para vencer a Japón 2-1 antes de que Paraguay eliminara a Alemania en tiros de penal, en una de las sorpresas más impactantes del torneo hasta ahora.

Marruecos también venció a Países Bajos el lunes para asegurar un lugar en la siguiente ronda.