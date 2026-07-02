OpenAI en conversaciones iniciales para dar un 5% de participación al gobierno de EE. UU.

OpenAI está supuestamente en conversaciones en una etapa temprana para dar una participación del 5% en el desarrollador de ChatGPT al gobierno de los Estados Unidos, ya que las empresas de inteligencia artificial intentan mejorar las relaciones con la administración de Donald Trump.

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha argumentado que darle al público estadounidense una participación financiera en la empresa es la mejor manera de compartir los beneficios de la IA, según el Financial Times, que citó a dos personas no identificadas familiarizadas con las discusiones.

La propuesta también implicaría que otras empresas de IA de EE. UU. dieran una participación similar al gobierno, informó el FT, aunque aún no está claro si empresas como Anthropic, Google y Meta aceptarían el plan.

Un acuerdo de este tipo ayudaría a mejorar las relaciones de la industria con la administración de Trump y podría ayudar a obtener apoyo político compartiendo la riqueza generada por el auge de la IA con el público.

La propuesta surge ante la creciente presión de Washington sobre las empresas de IA de EE. UU. El mes pasado, Anthropic suspendió su modelo más nuevo después de que el gobierno le ordenara limitar el acceso para extranjeros, por razones de seguridad nacional. Esta semana dijo que había restablecido el acceso del cliente al modelo después de resolver las preocupaciones de seguridad del gobierno.

Altman y otros jefes de OpenAI han sugerido que cada uno de los mayores desarrolladores de IA en EE. UU. debería dar el 5% de su capital a un vehículo de inversión como el Fondo Permanente de Alaska, un fondo soberano que invierte la riqueza petrolera de EE. UU. en acciones y paga dividendos al Estado, informó el FT.

Las conversaciones son “conceptuales” y están en etapas tempranas, y cualquier acuerdo podría requerir un acto del Congreso para implementarse.

Tanto OpenAI como Anthropic han sugerido previamente en documentos de política que en el futuro podría ser necesario un fondo público o soberano para distribuir acciones al público.

En abril, OpenAI dijo que un “fondo público de riqueza” podría proporcionar “a cada ciudadano, incluidos aquellos que no invierten en los mercados financieros, una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA”.

OpenAI y Anthropic se están preparando para listar en el mercado de valores de EE. UU., en movimientos que algunos inversores creen podrían valorar ambas empresas en más de $1 billón de dólares (£751 mil millones).

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