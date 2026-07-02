¿Los Rays tienen dos bateadores en el top 10? ¿Skubal avanza? No…

Cada semana en MLB es una historia propia, llena de sorpresas, tanto positivas como negativas, y los managers de fantasía deben decidir en qué creer y en qué no creer de cara al futuro. Quizás podamos ayudar. ¡Si alguno de estos pensamientos se hace realidad… no se sorprendan!

No se sorprendan … si un par de bateadores de los Rays de Tampa Bay terminan entre los 10 primeros en puntos de fantasía

El 3B de los Rays, Junior Caminero, cuenta con una racha de poder impresionante en los últimos tiempos, ya que ahora ha conectado jonrones en seis juegos consecutivos y nueve en sus últimos ocho juegos. Esta racha de excelencia no es una gran sorpresa. Después de todo, Caminero lanzó 45 jonrones durante la temporada 2025, terminando en el puesto 11 entre todos los bateadores en puntos de fantasía. Sabemos que Caminero, de 22 años, es uno de los mejores bateadores en el béisbol. ¡Lo que muchos no saben es que hasta el pasado fin de semana, ni siquiera era el mejor bateador de los Rays en puntos de fantasía en 2026!

Sí, el 1B Yandy Díaz entró en juego el miércoles bateando liderando la liga con .334, con 12 jonrones, 53 remolcadas y 46 carreras, y su OPS de .928 ocupaba el séptimo lugar en el béisbol. Caminero tenía un OPS inferior a .900 hasta su fin de semana poderoso. Ambos Rays son fantásticos, pero Caminero acapara toda la atención. Miren, es increíble y definitivamente recibirá votos al MVP y tal vez premios de MVP en el futuro. Con esta racha caliente, ahora está en camino de otra campaña de 45 jonrones, como la temporada pasada. Caminero ha más que duplicado su tasa de bases por bolas (al 13.1 %) y ha reducido su tasa de bateo. Esta es una opción de fantasía top-10 en los drafts de 2027 y un jugador en camino al Salón de la Fama.

Díaz, de 34 años, sorprendentemente sigue disponible en bastantes ligas de fantasía, lo cual es sorprendente. Claro, está en un 91.7 % de las ligas, ¡pero eso no es ni remotamente suficiente! Hay 46 bateadores más populares, incluidos el tambaleante C de los Seattle Mariners, Cal Raleigh (bateando .164) y el 2B de los Chicago Cubs, Nico Hoerner (bateando .213 sin un solo jonrón desde el 1 de mayo). Díaz ha estado entre los 10 mejores bateadores de fantasía toda la temporada. Promedia 3.1 puntos de fantasía por partido porque no hace tantos outs como la mayoría. Tiene una tasa de contacto élite, tasa de bases por bolas de dos dígitos con pocos ponches y poder modesto. Eso tiende a pasar desapercibido, pero no debería.

Díaz ganó el título de bateo durante su mejor temporada de fantasía en 2023 y está en camino de repetir la actuación. Esta puede ser su primera campaña con 100 remolcadas y 100 carreras también. La primera base ha visto un resurgimiento ofensivo esta temporada, con cinco de los nueve mejores anotadores de fantasía jugando en esa posición y las ligas estándar poco profundas de ESPN ignoran el típico puesto de la esquina del cuadro. Díaz claramente merece un lugar regular en la alineación, aunque. Bateó .385/.465/.479 en junio y, en su carrera, los números han mejorado después del Juego de Estrellas. Díaz cuenta con un OPS de .857 después del receso, en comparación con .804 antes. Caminero puede estar haciendo historia, pero Díaz ha sido subestimado durante años. ¡Pongamos fin a esa narrativa!