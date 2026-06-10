Las marcas globales regresan a la Argentina en medio de una creciente demanda

Muchos de los principales operadores de centros comerciales del país argentino están ampliando su capacidad para satisfacer la creciente demanda de espacio comercial. Foto de archivo de Juan Ignacio Roncoroni/EPA

BUENOS AIRES, June 9 (UPI) — Las marcas internacionales de moda, lujo y deportes están acelerando su expansión en Argentina después de años de ausencia, impulsando inversiones multimillonarias e impulsando a los principales operadores de centros comerciales del país a ampliar su capacidad para satisfacer la creciente demanda de espacio comercial.

El renovado interés de las empresas extranjeras refleja el cambiante entorno económico de Argentina desde que el presidente Javier Milei asumió el cargo.

Restricciones más flexibles a las importaciones y otras medidas de apertura del mercado han reavivado el atractivo de un mercado que durante años había estado fuera de los planes de expansión de muchas empresas internacionales.

La expansión se produce a pesar de un entorno de consumo desafiante. Según la consultora Scentia, las ventas de bienes de consumo masivo cayeron un 3,8% interanual en abril de 2026 y un 3,3% durante los primeros cuatro meses del año.

Federico Vaccarezza, economista y profesor de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, dijo a UPI que las marcas internacionales monitorean de cerca los datos de ventas de los principales centros comerciales de Argentina porque reflejan el comportamiento de los consumidores a los que se dirigen sus productos.

Señaló que muchas de estas marcas no buscan llegar a la población en general, sino a consumidores de mayores ingresos, un segmento que ha mostrado mayor resiliencia a la hora de mantener los niveles de gasto a pesar de las dificultades económicas.

Vaccarezza dijo que esos grupos representan aproximadamente entre el 10% y el 20% de quienes obtienen mayores ingresos en Argentina.

Las cadenas internacionales que han anunciado planes de ingresar a Argentina están centrando sus proyectos en los centros comerciales más exclusivos de Buenos Aires y ciudades clave de todo el país. La tendencia incluye empresas que ingresan al mercado por primera vez, marcas que regresan después de años de ausencia y empresas que amplían sus operaciones existentes.

Las empresas internacionales ven a Argentina como una oportunidad a largo plazo debido al tamaño de su mercado, con más de 45 millones de residentes, y las expectativas en torno a los recientes cambios económicos.

La afluencia de marcas ya está afectando al sector inmobiliario comercial. Los operadores de centros comerciales informan de una creciente demanda de espacios comerciales por parte de empresas extranjeras.

Para satisfacer esa demanda, varios grupos han acelerado proyectos de expansión y construcción. El minorista chileno Cencosud, uno de los grupos minoristas más grandes de América Latina, invertirá 60 millones de dólares para ampliar Unicenter, el centro comercial más grande de Argentina, apostando a la creciente demanda de espacios comerciales por parte de marcas internacionales.

El proyecto agregará más de 215,000 pies cuadrados de espacio y 85 nuevas tiendas para 2027.

“Esta expansión representa un compromiso concreto de largo plazo con Argentina”, dijo a La Nación Dolores Fernández Lobbe, country manager de Cencosud Argentina.

Mientras tanto, IRSA, el mayor operador de centros comerciales de Argentina y propietario de algunos de los activos minoristas más valiosos del país, incluidos Alto Palermo, Patio Bullrich, Alcorta Shopping y DOT, avanza con tres nuevos desarrollos en el área de Buenos Aires y las ciudades de La Plata y Mar del Plata. La empresa no abre un nuevo centro comercial desde 2015, cuando inauguró un proyecto en la provincia patagónica de Neuquén.

“Los clientes de los centros comerciales siguen ahí. Lo que ha cambiado es que ahora la competencia en precios es más intensa”, dijo a La Nación el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain.

Según el medio de noticias empresariales iProfesional, la expansión abarca múltiples sectores. La moda, la belleza, los equipos deportivos, los accesorios y los artículos de lujo se encuentran entre las industrias que buscan capitalizar el nuevo entorno económico de Argentina.

Se espera que junio sea uno de los meses de mayor actividad en cuanto a aperturas de tiendas. Skechers, con sede en Estados Unidos, abrirá una nueva ubicación, mientras que Dolce & Gabbana abrirá su primera tienda en Argentina.

En julio entrará en el mercado Bullpadel, empresa especializada en material de pádel. El pádel ha experimentado un rápido crecimiento en toda Latinoamérica en los últimos años.

La empresa estadounidense de indumentaria Lucky Brand ingresará a Argentina a través de una alianza con el grupo local Oxford. Según La Nación, la compañía planea una inversión inicial de $1 millón, abrirá su primera tienda en julio y apunta a desarrollar una red de 30 tiendas independientes en todo el país.

La compañía también planea alinear los precios con los del mercado estadounidense para competir con otras marcas del segmento.

El minorista de moda español Mango confirmó su regreso a Argentina a través de un acuerdo de franquicia con el grupo local Grimoldi. La empresa prevé abrir cinco tiendas en los próximos cinco años, incluida una primera ubicación en Alto Palermo prevista para septiembre.

Vaccarezza dijo que 2025 fue un año favorable para los centros comerciales de Argentina, aunque la tendencia comenzó a debilitarse en 2026, con una caída de las ventas de alrededor del 5% en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año anterior.

El economista dijo que las regulaciones de importación más flexibles y la demanda previamente insatisfecha ayudan a explicar el interés de las empresas extranjeras en Argentina. Añadió que las decisiones de inversión de las marcas internacionales están impulsadas principalmente por estudios específicos del mercado más que por indicadores económicos más amplios.

“Es un riesgo calculado. Las empresas tienen una idea clara de los consumidores a los que quieren llegar. Los resultados se harán evidentes más adelante”, afirmó.

En una opinión similar expresó el economista y consultor Néstor Requelme, quien afirmó que la llegada de nuevas marcas internacionales refleja los recientes cambios económicos y la presencia de consumidores con fuerte poder adquisitivo.

Martín Burgos, economista e investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), dijo que la llegada de nuevas empresas podría aumentar la competencia y ayudar a bajar los precios de la ropa en Argentina, un mercado que históricamente ha sido más caro que muchos otros.

“Hay una política encaminada a reducir los precios de las prendas de vestir. Durante años, los precios de las prendas de vestir en Argentina estuvieron por encima de los niveles internacionales y la flexibilización de las restricciones a las importaciones está facilitando la llegada de estas marcas”, dijo a UPI.

Sin embargo, Burgos coincidió en que muchas de las empresas que ingresan al país se dirigen principalmente a consumidores de mayores ingresos, uno de los segmentos que mejor ha resistido los cambios económicos recientes.

“Los datos muestran que el consumo general sigue débil, pero estas marcas se dirigen a consumidores con mayor poder adquisitivo. Por esa razón, su expansión no refleja necesariamente una recuperación amplia del gasto de los consumidores”, afirmó.