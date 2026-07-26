Ryan Coogler anuncia a David Jonsson como el nuevo Black Panther

Hay un nuevo Black Panther y su nombre es David Jonsson.

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El director Ryan Coogler anunció que Jonsson asumiría el papel en el escenario del panel Marvel’s San Diego Comic-Con el sábado.

Jonsson interpretará al hijo de T’Challa en “Black Panther 3”, que se estrenará el 15 de diciembre de 2028. Coogler regresa para dirigir la tercera película de la serie.

David Jonsson y Ryan Coogler en el escenario durante el panel de Marvel Studios el sábado. Joe Scarnici / Getty Images para Disney

“Gracias a esta increíble familia a la que tengo el honor, el privilegio y la bendición de unirme”, dijo Jonsson en el escenario después de que Coogler compartiera la noticia. “En realidad, no quiero decir demasiado porque quiero dejar que esta pantalla hable por sí misma”.

El público estalló en aplausos al conocer la noticia.

En la primera película de Black Panther, T’Challa fue interpretado por Chadwick Boseman, quien murió de cáncer de colon en 2020 después del estreno de la película y mientras Coogler trabajaba en la secuela de la película.

Su papel fue asumido en cierta medida por Letitia Wright en “Black Panther: Wakanda Forever”, quien interpretó a la hermana de T’Challa, Shuri.

Sin embargo, la noticia sobre el papel de Jonsson parece ser el verdadero paso de la antorcha.

Su papel, el Príncipe T’Challa II, se presentó en la segunda entrega de Black Panther, pero la tercera película lo verá alcanzar la mayoría de edad y asumir el control.

Jonsson es más conocido por sus papeles en “The Long Walk” de Stephen King, “Alien: Romulus” y como Gus Sackey en las dos primeras temporadas de “Industry”.