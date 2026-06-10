Nigeria, EE. UU. Amplían la asociación contra el terrorismo a operaciones militares conjuntas

Nigeria y EE. UU. Amplían la asociación contra el terrorismo a operaciones militares conjuntas – Cuartel General de la Defensa

El Cuartel General de la Defensa (DHQ) ha revelado que Nigeria y Estados Unidos han fortalecido su asociación militar más allá del intercambio de inteligencia y el desarrollo de capacidades para incluir operaciones coordinadas contra grupos terroristas, especialmente en la región del noreste.

El Director de Información de la Defensa, el General de División Samaila Uba, hizo esta revelación durante una discusión virtual en X Space titulada “Fortalecimiento de la seguridad a través del intercambio estratégico de información: Asociación militar entre Estados Unidos y Nigeria contra el terrorismo”, en la que participaron representantes de las Fuerzas Armadas de Nigeria, el Comando África de los Estados Unidos (AFRICOM), funcionarios gubernamentales, expertos en seguridad y miembros del público.

Según el General de División Uba, la naturaleza evolutiva del terrorismo y la complejidad de las amenazas modernas a la seguridad han hecho necesaria una relación operativa más sólida entre Nigeria y sus socios estratégicos.

“Hemos llevado a cabo ataques conjuntos además del intercambio de inteligencia y otras formas de cooperación. Mientras necesitemos esas capacidades, continuaremos involucrando a nuestros socios”, declaró.

El portavoz de la Defensa explicó que la colaboración ha mejorado significativamente las operaciones contra el terrorismo en Nigeria a través de una mejor recolección de inteligencia, capacidades de vigilancia, planificación operativa y localización precisa de escondites terroristas.

Señaló que la asociación ha contribuido a fortalecer la eficacia operativa de las Fuerzas Armadas de Nigeria en la confrontación de grupos insurgentes y otras amenazas a la seguridad.

(Más contenido acerca de la cooperación y los resultados logrados)