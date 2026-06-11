El efecto Mundial: fútbol y gobierno en Argentina

Desde una dictadura militar que asesinaba a sus oponentes mientras los partidos se desarrollaban a pocas cuadras de distancia hasta las crisis económicas de la era democrática, las Copas Mundiales en Argentina han coincidido repetidamente con importantes puntos de inflexión política y económica.

Historiadores, politólogos y sociólogos han notado desde hace tiempo un fenómeno recurrente: mientras millones de argentinos se centran en la selección nacional, los gobiernos a menudo se encuentran implementando medidas controvertidas, gestionando crisis o impulsando reformas institucionales.

Ya sea por diseño o por circunstancias, el torneo más importante del fútbol frecuentemente se ha superpuesto con algunas de las decisiones más trascendentales del país.

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Mundial 1978: Dictadura, propaganda, horror de la ESMA

La Copa del Mundo de 1978, celebrada en Argentina del 1 al 25 de junio de ese año, se convirtió en el ejemplo más notorio de utilización del fútbol con oscuros fines políticos.

La junta militar argentina encabezada por Jorge Rafael Videla convirtió el torneo en una vasta campaña internacional de relaciones públicas para su autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

Mientras el equipo de César Luis Menotti avanzaba hacia el título, los centros clandestinos de detención seguían funcionando en todo el país. El símbolo más llamativo fue la Escuela de Mecánica de la Armada de la ESMA, donde los prisioneros fueron torturados y desaparecidos a sólo 11 cuadras del estadio Monumental de River Plate en Núñez, Buenos Aires.

Durante el torneo continuaron los secuestros y desapariciones forzadas en todo el país. Al mismo tiempo, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, impulsó reformas financieras que liberalizaron las tasas de interés, alentaron la entrada de capital especulativo y ayudaron a aumentar la deuda externa de Argentina.

La dictadura militar permanecería en el poder hasta 1983, cuando se estima que las fuerzas de seguridad habían desaparecido unas 30.000 personas.

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1982: Guerra, inminente colapso del régimen militar

La Copa del Mundo de 1982 en España comenzó sólo unos días después de la derrota de Argentina ante Gran Bretaña en el conflicto del Atlántico Sur.

Argentina se rindió el 14 de junio de 1982, sólo 24 horas después del partido inaugural de la selección nacional. Durante el torneo, la junta impuso una censura extensa, suprimiendo el material periodístico de las islas que contradecía la narrativa oficial del régimen.

Muchos soldados que regresaron fueron llevados al continente por la noche, lejos de la vista del público, cuando el gobierno militar entró en sus fases finales.

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1986: triunfo de Maradona y tensión económica

Mientras Diego Maradona inspiraba a Argentina a alcanzar la gloria en la Copa Mundial en México, el gobierno del presidente Raúl Alfonsín lidiaba con crecientes dificultades económicas.

Entre mayo y julio de 1986, en medio de la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los crecientes problemas con el Plan Austral del gobierno, el gobierno endureció la política monetaria y fiscal, introdujo devaluaciones de facto e impuso restricciones de gasto que contribuirían a un empeoramiento de las perspectivas económicas.

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1990: Privatizaciones durante Italia ’90

Durante el Mundial de Italia de 1990, el entonces presidente Carlos Menem aceleró su programa de privatización.

A medida que Argentina avanzaba a la final en Italia, se intensificaron las negociaciones sobre la venta de la empresa estatal de telecomunicaciones ENTel y la principal aerolínea estatal Aerolíneas Argentinas. Figuras de la oposición alegaron cambios irregulares en las condiciones de licitación y beneficios excesivos para los inversores privados.

Las privatizaciones se convertirían en pilares definitorios del amplio programa de reformas de mercado de Menem durante los años noventa.

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1994: reforma constitucional, reelección

El Mundial de 1994 en Estados Unidos coincidió con la implementación del Pacto de Olivos, un acuerdo histórico que allanó el camino para la reforma constitucional y la reelección de Menem como presidente.

Mientras la atención pública se centraba en la prueba antidopaje positiva de Maradona, su suspensión del resto del torneo y la eventual eliminación de Argentina, el sistema político del país experimentó una de sus transformaciones institucionales más significativas desde el regreso de la democracia.

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1998: Recortes del gasto a medida que la convertibilidad flaquea

Durante el Mundial de Francia de 1998, el gobierno de Menem profundizó los ajustes fiscales exigidos por el FMI.

Se introdujeron recortes presupuestarios, menores subsidios al sector productivo y restricciones a la financiación universitaria a medida que aumentaba el desempleo y el modelo de convertibilidad de la administración comenzaba a mostrar signos de agotamiento.

Las medidas se introdujeron cuando la recesión se afianzaba, presagiando la crisis económica que explotaría tres años después.

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2002: colapso económico, asesinatos en Avellaneda

La Copa del Mundo de 2002 en Corea del Sur y Japón tuvo lugar durante la peor crisis social y económica de Argentina desde el retorno de la democracia.

El gobierno del presidente Eduardo Duhalde implementó la política de “pesificación asimétrica”, reduciendo la carga de la deuda corporativa mientras muchos ahorristas veían erosionado su poder adquisitivo.

El 26 de junio, durante el torneo, los manifestantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán fueron asesinados en una represión policial en Avellaneda, episodio que se convirtió en un momento decisivo del período poscrisis.

Aunque Argentina ya había sido eliminada del torneo, los asesinatos ocurrieron durante la última semana de la competencia.

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2006: Renacionalización del agua de Aguas Argentinas durante Alemania 2006

Durante la Copa del Mundo en Alemania, el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner avanzó con su lenta renacionalización del servicio de agua.

El proceso siguió a la cancelación de la concesión de Aguas Argentinas y la consolidación de la empresa estatal de obras sanitarias AySA, y se produjeron importantes cambios operativos mientras la atención del público se centraba en el torneo.

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2010: retransmisiones de fútbol y mensajería política.

Durante la Copa del Mundo en Sudáfrica, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner amplió el programa de transmisión gratuita ‘Fútbol para todos’, que tanto críticos como simpatizantes vieron como una importante herramienta de comunicación política.

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2014: resistencias, incumplimiento técnico

La Copa del Mundo de 2014 en Brasil coincidió con una etapa crucial en la disputa de Argentina con los acreedores no autorizados.

Cuatro días después de que comenzara el torneo, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se mantuviera un fallo del juez Thomas Griesa, fortaleciendo la posición de los fondos de cobertura que buscan el pago de la deuda en mora.

El fallo efectivamente impidió que Argentina pagara el servicio de la deuda reestructurada a menos que los acreedores que no aceptaran recibir el pago en su totalidad.

Cuando Argentina llegó a la final, el gobierno intensificó su retórica centrada en la soberanía mientras el país caía en un default técnico.

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2018: acuerdo con el FMI

El 14 de junio, el mismo día en que comenzó la Copa del Mundo de 2018 en Rusia, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri publicó un memorando en el que formalizaba un rescate récord de 50 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.

El anuncio se produjo en medio de una crisis monetaria que había obligado a Argentina a regresar al FMI por primera vez en más de una década.

En los meses siguientes, se recortó el gasto en obras públicas, se intensificó el ajuste fiscal y las tarifas de los servicios públicos aumentaron marcadamente según los términos del acuerdo.

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2022: Qatar, inflation, â€˜soy dollar’

Durante la Copa del Mundo de 2022 en Qatar, el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández lanzó la segunda fase del programa “dólar de soja”, ofreciendo un tipo de cambio preferencial a los exportadores agrícolas en un esfuerzo por reforzar las reservas del Banco Central y cumplir los objetivos del FMI.

El torneo se desarrolló en un contexto de inflación superior al 90 por ciento anual, reservas menguantes y una presión creciente del FMI.

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