Golf – Copa de Capitanes 2026: Canal+ retransmite la “Ryder Cup a la francesa” a partir de este jueves 11 de junio – Télé-Loisirs

Canal+ hará las delicias de los aficionados al golf pero también de los amateurs los días 11, 12 y 13 de junio con su retransmisión la primera edición de la Copa de Capitanes. Este torneo, que tendrá lugar en el suroeste de Francia, es una versión francesa de la Ryder Cup. Una competición de golf emblemática que enfrenta cada año a los mejores jugadores estadounidenses contra los europeos. En esta versión azul, blanca y roja, son los atletas de Occidente quienes desafiarán a los de Oriente.

El capitán del equipo Oeste es Grégory Havret. Tres veces campeón de Francia y una vez campeón de Europa antes de pasar al circuito profesional, disfrutó de una carrera de élite que se extendió durante 25 años durante los cuales disputó más de 500 torneos y ganó tres de ellos. Él describe a TV-Ocio lo que debemos esperar durante estos tres días de competición.

Copa de Capitanes 2026: el golfista Grégory Havret nos explica por qué no debemos perdernos esta competición retransmitida por Canal+

TV-Ocio : ¿Cuál es el momento más notable de tu carrera?

Grégory Havret : Mis títulos, obviamente, pero también está mi segundo puesto en el US Open. En esta competición jugué contra Tiger Woods y le gané.

¿Puedes explicarnos qué es la Copa de Capitanes?

Está inspirado en la Ryder Cup. Probablemente sea el evento de golf más publicitado.. Esta reunión existe desde hace cien años y, de hecho, enfrenta a Estados Unidos con Europa. Por tanto, estamos aprovechando esta gran popularidad y este formato diferente, mucho menos individualista.

Los creadores de la Coupe des Capitaines se inspiraron en este formato para desarrollar una versión francesa. Y así, con este formato, conseguimos tener realmente muy bien representadas las dos zonas geográficas, ya que participarán los mejores franceses. Y no es tan sencillo reunir a los mejores franceses en un mismo lugar.

¿Cuál es el nivel del golf francés?

El es bueno. Muchos forman parte de la Premier League europea. Pero nos falta esta hazaña, un poco como Yannick Noah en el tenis de los años 80. Para nosotros, esto se remonta a hace mucho más tiempo.

Sois una familia pequeña. ¿El espíritu será ligero o la competencia se enfurecerá?

Creo que será un verdadero 50-50. Todos nos llevamos bien. Habrá una diferencia de edad que no existe en otros deportes. En el golf todavía conseguimos ser competitivos a los 50 años: hay jugadores que ganan grandes torneos a estas edades.

Todos nos llevamos muy bien, así que existe este lado amistoso, pero también está el lado deportivo. Y muy sinceramente, cuando veo todos los intercambios que tengo, ya sea con otros, es sobre todo una victoria. Realmente existe esa sensación de buscar una primera estrella en un torneo que pueda convertirse en algo realmente anclado en el futuro.

Grégory Havret : “En la mente de la gente, el golf a menudo se asocia con una cierta comodidad financiera”.

En su opinión, ¿por qué el golf es menos publicitado que otras disciplinas?

El golf es ya un deporte muy anglosajón. En Estados Unidos es uno de los deportes más importantes, tan seguido como el baloncesto o el béisbol. Está un poco por detrás del fútbol americano, pero es muy popular. En Europa, es diferente. Debemos democratizar nuestro deporte.

En la mente de la gente, el golf se asocia a menudo con una cierta comodidad financiera.lo cual ha sido así durante bastante tiempo. La gente necesita dar el paso de averiguarlo y verá que en muchos campos de golf es menos costoso de lo esperado.

¿Cuáles son los valores de este deporte?

Mucho respeto. Hay muchas reglas que no están completamente escritas en piedra. Pero tradicionalmente, cuando alguien juega, no nos movemos, no hablamos. También hay paciencia, comunión con la naturaleza ya que durante 4 o 5 horas estamos en un entorno bastante bonito, bastante excepcional.

¿Y las cualidades requeridas?

Paciencia, resiliencia, trabajo… Es una escuela de vida. Puedes tener un día increíble, hacer tiros que no te habrías atrevido a imaginar unas horas antes y luego piensas que ya pasó, que lo tienes todo resuelto. Y al día siguiente, es todo lo contrario. Son cualidades necesarias en este deporte.