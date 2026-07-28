Muere operador de grúa de La Plata en accidente de carga

Un operador de una grúa de La Plata murió el viernes por la tarde después de que el vehículo que estaba cargando rodó hacia adelante y lo golpeó, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Charles.

Joseph Louis Skinner, 67 años, de La Plataresultó fatalmente herido poco después de las 4:19 pm en la cuadra 9300 de WW Industrial Drive mientras operaba una grúa e intentaba cargar una camioneta en su plataforma reclinable, según la oficina del sheriff. Mientras Skinner trabajaba para asegurar el vehículo, el retroceso comenzó a avanzar por sí solo; Al moverse, la camioneta rodó y lo golpeó, causándole heridas fatales. Los transeúntes intentaron ayudarlo antes de que llegaran los equipos de emergencia, pero fue declarado muerto en el lugar.

PFC D. Walker de la Unidad de Operaciones de Tráfico de la oficina del sheriff está investigando el incidente. La unidad generalmente maneja investigaciones de accidentes graves y fatales en el condado de Charles, incluida la reconstrucción de cómo ocurrió una colisión y la determinación de los factores que contribuyeron.

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Los incidentes fatales que involucran a operadores de grúas que cargan o aseguran vehículos son un peligro bien documentado dentro de la industria del remolque, que tiene una de las tasas de mortalidad ocupacional más altas de cualquier industria privada en el país. Un análisis del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales encontró que los trabajadores de grúas enfrentaban un Tasa de mortalidad en el trabajo casi 15 veces mayor que el promedio en todas las demás industrias privadas entre 2011 y 2016, con 191 trabajadores de grúas asesinados a nivel nacional durante ese lapso de seis años.

Si bien la mayoría de esas muertes involucraron a operadores de remolque atropellados por el tráfico que pasaba mientras trabajaban en la carretera, los investigadores también han identificado como una causa recurrente de muerte en la industria ser golpeado o atrapado por el vehículo de un cliente durante la carga o sujeción, junto con formación de seguridad inadecuada y uso insuficiente de equipos de alta visibilidad. Según la misma investigación, las tasas de lesiones no fatales entre los operadores de grúas son aproximadamente el doble del promedio en todas las demás industrias.

Las grúas de plataforma plana, comúnmente conocidas como rollbacks, están diseñadas con una plataforma portavehículos que se inclina y se desliza para permitir que un vehículo sea arrastrado o conducido hasta el camión. Las pautas de seguridad para los operadores de remolque generalmente exigen Se deben calzar las ruedas y se debe inspeccionar el equipo, incluidos cables, pasadores de bloqueo y cabrestantes.antes de cargar un vehículo, dado el riesgo de que un vehículo o la propia cama puedan cambiar inesperadamente durante el proceso. Los investigadores que estudian las lesiones en la industria del remolque han pedido que se amplíe la capacitación inicial y de actualización sobre los procedimientos de carga y descarga, junto con Prácticas consistentes de bloqueo y frenado de ruedas.como parte de esfuerzos más amplios para reducir las muertes en el campo.

Las muertes en el lugar de trabajo que involucran fallas de equipos o fallas mecánicas, como el incidente del viernes, generalmente atraen el escrutinio tanto de las autoridades policiales, que investigan si hubo alguna infracción criminal o de tránsito, como de los reguladores de seguridad ocupacional, que examinan por separado si los defectos del equipo o las fallas en los procedimientos de seguridad contribuyeron a la muerte de un trabajador. No quedó inmediatamente claro el lunes si los funcionarios estatales de seguridad laboral habían abierto una revisión paralela del incidente.

La Oficina del Sheriff del condado de Charles no ha publicado información adicional sobre lo que pudo haber causado que la reversión del viernes se produjera por sí sola, y la investigación permanece abierta. Cualquier persona que tenga información sobre el incidente debe comunicarse con la Unidad de Operaciones de Tráfico a través de la línea que no es de emergencia de la oficina del sheriff.

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