Columna: Todo por un niño de Argentina

A los cinco minutos del inicio, los fanáticos coreaban el nombre de Messi, a pesar de que él simplemente estaba sentado en el banquillo.

Me di cuenta de que esto iba a ser diferente a cualquier enfrentamiento de la SEC que hubiera visto en Jordan-Hare. No es que la pasión fuera mejor; era simplemente diferente. Frente a mí se sentaron dos adolescentes argentinos y su mamá, cantando cánticos argentinos durante todo el partido, sin sentarse nunca. Detrás de mí estaban sentados un señor mayor y su esposa, claramente habitantes de Auburn, tratando de descubrir cómo se practicaba el fútbol. De todos modos, todos en el estadio estaban allí para ver a Messi. Ya no era Auburn, Alabama; Fue Auburn, Argentina: un partido completo y absoluto en casa para Argentina y Messi.

De todos modos, Messi se sentó durante toda la primera mitad, y cada vez que el operador de cámara mostraba a Messi en el marcador de 10,830 pies cuadrados, la multitud estallaba tan ruidosamente como cuando Argentina anotó su primer gol.

Con el marcador 1-0 después del medio tiempo a favor de Argentina, Messi comenzó a calentar para entrar. La multitud era tan ruidosa como un touchdown terrestre de Tre Mason el sábado, y este chico de Argentina simplemente estaba trotando de un lado a otro. A las 20.10, minuto 70, Messi saltó al campo. La multitud estalló por completo. En su primera acción en el campo estuvo a punto de dar una asistencia, y el jugador de 38 años seguía siendo claramente el mejor jugador que había.

En esa misma acción hubo falta, dando lugar a tiro penal. Evidentemente, Messi ejecutó el tiro. Con mi amigo sentado a mi lado, que viajó para ver a Messi tres veces y nunca tuvo la oportunidad de verlo anotar, todos estábamos tomados del brazo con anticipación.

Messi subió unos pasos, dudó y disparó. Lo logró. La multitud estalló durante unos buenos cinco minutos; todos estaban saltando. Argentina terminó ganando 3-0. Al salir, estaba hablando del evento con otro de nuestros amigos.

El nivel de celebridad internacional que tiene Messi ahora mismo es una locura. Nadie más que creció a 5,336 millas de Auburn y nunca jugó fútbol o baloncesto en Auburn podría transformar una ciudad como lo hizo Messi para Auburn. Messi no tiene relación con esa ciudad, pero su grandeza resuena en personas de todo el mundo, y muy pocas personas pueden reclamar un estatus de celebridad tan amplio. Es más, es una locura pensar que Messi es sólo una persona. En cierto modo, se ve así desde lejos, que es otra razón por la que creo que la gente lo ama tanto a pesar de tener estatus tan diferentes. Al final del día, él es solo un niño de Rosario, Argentina, pero solo un niño amado por personas de todo el mundo.