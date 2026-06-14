Es probable que la producción agrícola en Argentina se vea impulsada por El Niño

Si bien las intensas condiciones de El Niño podrían perjudicar las cosechas en gran parte del mundo, es probable que el fenómeno climático impulse la producción agrícola en Argentina en la segunda mitad del año, han dicho especialistas en clima.

El jueves, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos dijo que las condiciones de El Niño se intensificarán a medida que avance la segunda mitad de 2026.

El fenómeno de El Niño provoca aguas cálidas en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que provoca menores precipitaciones en gran parte de Asia y Australia, y genera temores sobre la disminución del suministro mundial de alimentos y el aumento de los precios debido a las sequías.

Aumento de precipitaciones

Pero en Argentina, principal exportador de soja, maíz y trigo, el fenómeno aumenta la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, lo que en general favorece el desarrollo de los cultivos, dijeron especialistas del clima.

“La temporada 2026/27 estará marcada enteramente por la presencia de El Niño y será un factor positivo”, afirmó Germán Heinzenknecht, meteorólogo de la Consultoría Argentina de Climatología Aplicada.

El último El Niño intenso se produjo en el ciclo 2015/16, cuando Argentina registró la segunda mayor cosecha de soja de su historia, con 59,1 millones de toneladas, y el rendimiento promedio de maíz fue un 7% superior al promedio de los últimos 10 años, según datos oficiales.

“En el corazón agrícola, una zona que no se inunda porque tiene buen drenaje de agua, El Niño produce muy buenos rendimientos”, dijo el especialista en clima Eduardo Sierra.

La siembra de maíz en Argentina comenzará en septiembre y la de soja en octubre.

Los productores del país ya están sembrando la cosecha de trigo 2026/27, que podría alcanzar los 20 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario, lo que sería la tercera mayor cosecha del cereal para Argentina.