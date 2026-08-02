Premios Nobel advierten sobre el colapso de la ciencia argentina e instan a Javier Milei a frenar los recortes – Noticias Ambientales

Más sobre 2.600 miembros de la comunidad científica internacionalincluido 25 premios Nobelhan llamado al Gobierno de Javier Milei a detener el “desmantelamiento” del sistema científico y tecnológico argentino.
En una carta abierta dirigida al presidente, al jefe de gabinete y a las autoridades del sistema nacional de innovación, los firmantes advirtieron sobre una posible colapso del sector debido a recortes presupuestarios, pérdida de personal y debilitamiento de los organismos públicos.
Esta declaración se suma a otra realizada en marzo de 2024, cuando 68 premios Nobel Advirtió que la ciencia argentina se estaba acercando a un “precipicio peligroso”. Según los firmantes, las preocupaciones no sólo no se revirtieron sino que se profundizaron.
Signatarios destacados
Entre los premios Nobel que firmaron la carta se encuentran:
- pablo enfermeraNobel de Medicina y presidente de la Royal Society del Reino Unido.
- Harvey Alterarreconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.
- Steven ChuNobel de Física y exsecretario de Energía de Estados Unidos.
- marshall barryNobel de Medicina por demostrar que el Helicobacter pylori La bacteria causa la mayoría de las úlceras gástricas.
- Víctor AmbrosioNobel de Medicina en 2024.
La crisis del sistema científico
Los científicos informaron que la inversión pública en ciencia cayó a 0,14% del PIBmientras que el sector pierde “casi 8 empleos por día desde diciembre de 2023”. También señalaron:
- Disolución de científicos y organizaciones tecnológicas.
- Congelamiento de ingresos y salarios en instituciones clave.
- Paralización de proyectos estratégicos en áreas como el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico.
Recordaron que Argentina forma parte del pequeño grupo de países con tecnología propia en estas áreas, por lo que el deterioro afecta las capacidades estratégicas nacionales y globales.
Protestas en el país
El comunicado internacional coincide con manifestaciones de investigadores y becarios de la CONICET y otras organizaciones, que denuncian:
- 400 nuevos despidos.
- Congelación de programas.
- Recortes presupuestarios adicionales.
Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI)los trabajadores del CONICET, del Sistema Público Nacional de Empleo y de las Universidades Nacionales han acumulado pérdidas salariales entre 22,2% y 40,5% desde noviembre de 2023.
Un sistema en riesgo
Los premios Nobel advirtieron: “Se prevé la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del que se benefició toda la humanidad y que requeriría muchos más años para reconstruirse”.
La carta busca resaltar que el deterioro no sólo afecta a los investigadores sino también a la sociedad en su conjunto, al comprometer los desarrollos estratégicos y la capacidad de innovación del país.
El llamado de los premios Nobel y de miles de científicos internacionales refuerza la gravedad de la crisis que enfrenta la sistema científico argentino. La continuación de los recortes amenaza con desmantelar décadas de avances en investigación y desarrollo, poniendo en peligro tanto la soberanía tecnológica como el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de ciencia y educación.
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