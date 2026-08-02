Premios Nobel advierten sobre el colapso de la ciencia argentina e instan a Javier Milei a frenar los recortes – Noticias Ambientales

Más sobre 2.600 miembros de la comunidad científica internacionalincluido 25 premios Nobelhan llamado al Gobierno de Javier Milei a detener el “desmantelamiento” del sistema científico y tecnológico argentino.

En una carta abierta dirigida al presidente, al jefe de gabinete y a las autoridades del sistema nacional de innovación, los firmantes advirtieron sobre una posible colapso del sector debido a recortes presupuestarios, pérdida de personal y debilitamiento de los organismos públicos.

Esta declaración se suma a otra realizada en marzo de 2024, cuando 68 premios Nobel Advirtió que la ciencia argentina se estaba acercando a un “precipicio peligroso”. Según los firmantes, las preocupaciones no sólo no se revirtieron sino que se profundizaron.

Signatarios destacados

Entre los premios Nobel que firmaron la carta se encuentran:

pablo enfermera Nobel de Medicina y presidente de la Royal Society del Reino Unido.

Nobel de Medicina y presidente de la Royal Society del Reino Unido. Harvey Alterar reconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.

reconocido por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. Steven Chu Nobel de Física y exsecretario de Energía de Estados Unidos.

Nobel de Física y exsecretario de Energía de Estados Unidos. marshall barry Nobel de Medicina por demostrar que el Helicobacter pylori La bacteria causa la mayoría de las úlceras gástricas.

Nobel de Medicina por demostrar que el Helicobacter pylori La bacteria causa la mayoría de las úlceras gástricas. Víctor AmbrosioNobel de Medicina en 2024.

La crisis del sistema científico

Los científicos informaron que la inversión pública en ciencia cayó a 0,14% del PIBmientras que el sector pierde “casi 8 empleos por día desde diciembre de 2023”. También señalaron:

Disolución de científicos y organizaciones tecnológicas.

y organizaciones tecnológicas. Congelamiento de ingresos y salarios en instituciones clave.

Paralización de proyectos estratégicos en áreas como el desarrollo satelital, nuclear y biotecnológico.

Recordaron que Argentina forma parte del pequeño grupo de países con tecnología propia en estas áreas, por lo que el deterioro afecta las capacidades estratégicas nacionales y globales.

Protestas en el país

El comunicado internacional coincide con manifestaciones de investigadores y becarios de la CONICET y otras organizaciones, que denuncian:

400 nuevos despidos .

. Congelación de programas.

Recortes presupuestarios adicionales.

Según un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI)los trabajadores del CONICET, del Sistema Público Nacional de Empleo y de las Universidades Nacionales han acumulado pérdidas salariales entre 22,2% y 40,5% desde noviembre de 2023.

Un sistema en riesgo

Los premios Nobel advirtieron: “Se prevé la destrucción de un sistema que tardó muchos años en construirse, del que se benefició toda la humanidad y que requeriría muchos más años para reconstruirse”.

La carta busca resaltar que el deterioro no sólo afecta a los investigadores sino también a la sociedad en su conjunto, al comprometer los desarrollos estratégicos y la capacidad de innovación del país.

El llamado de los premios Nobel y de miles de científicos internacionales refuerza la gravedad de la crisis que enfrenta la sistema científico argentino. La continuación de los recortes amenaza con desmantelar décadas de avances en investigación y desarrollo, poniendo en peligro tanto la soberanía tecnológica como el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de ciencia y educación.

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