Avance de la Copa Mundial de Argentina 2026: alineación, mejores jugadores, grupo y selecciones

Argentina se dirige a la Copa del Mundo 2026, competirá en el Grupo J, y está lista para defender su título como campeones reinantes de la Copa del Mundo 2022 en lo que se espera que sea la última aparición de F. Lionel Messi en la Copa del Mundo.

A continuación, desglosaremos la alineación titular proyectada de Argentina, los mejores jugadores, las perspectivas del grupo, las fortalezas y debilidades y las principales selecciones de la Copa Mundial en PrizePicks.

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Argentina proyecta alineación titular para el Mundial 2026

El foco de la alineación de Argentina ciertamente está en Lionel Messi, pero también cuentan con jugadores como el delantero Julián Álvarez, el mediocampista Enzo Fernández, el mediocampista Thiago Almada y el mediocampista Nico Paz. F Lautaro Martínez y MF Alexis Mac Allister son otros nombres a seguir en el ataque y el mediocampo.

En el lado defensivo del campo, el defensa Lisandro Martínez, el defensa Cristian Romero y el guardameta Emiliano Martínez juegan a nivel nacional en la Premier League.

La mayoría de los jugadores del equipo del técnico Lionel Scaloni que estuvieron en el equipo campeón en 2022 todavía están en la plantilla.

Lionel Messi se dirige a su ð ¬ð ¢ð ±ð ð ¡ Copa del Mundo mientras los campeones defensores Argentina nombran su equipo ðŸ‡¦ðŸ‡· pic.twitter.com/CHlQE2HHdM – B/R Football (@brfootball) 28 de mayo de 2026

Formación proyectada de Argentina: 4-3-3

Portero : Emiliano Martínez

: Emiliano Martínez Defensa : Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nahuel Molina

: Nicolas Tagliafico, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nahuel Molina Centro del campo : Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul

: Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul Hacia adelante: Thiago Almada, Julián Álvarez, Lionel Messi

El XI de la Copa Mundial de Argentina podría cambiar según la forma, las lesiones y el enfrentamiento, pero el núcleo de Argentina podría centrarse en su dúo atacante de Messi y Julián Álvarez.

Cómo se clasificó Argentina para el Mundial 2026

Argentina logró clasificarse para el Mundial de 2026 con facilidad al terminar primero en la clasificación de la CONMEBOL con un récord de 12-2-4.

Ningún otro equipo en las eliminatorias de la CONMEBOL obtuvo victorias de dos dígitos, y la Albiceleste superó a sus oponentes por 21 goles en el proceso.

Mejor Jugador de Argentina: Lionel Messi

Se puede argumentar que Julián Álvarez es ahora el mejor jugador de la plantilla de Argentina, pero Messi sigue siendo una pieza clave en el ataque.

Después de anotar 43 goles en 49 partidos en todas las competiciones para el Inter Miami en 2024-25, Messi ha marcado 13 goles en los primeros 16 partidos del Inter Miami de la campaña 2025-26. También lidera al Inter Miami en xG + xA por 90 minutos (1,31) en la actual temporada de la MLS, según FotMob.

Dado que Messi sigue siendo un jugador eficaz a sus 38 años, está empatado en el quinto pago más bajo para ganar la Bota de Oro (14,28x) con Cristiano Ronaldo, de 41 años, a través de PrizePicks Team Picks.

Qué esperar de Argentina en el Mundial

Clasificación Mundial FIFA: 1

Mejor resultado del Mundial de Argentina: Campeones en 1978, 1986 y 2022

Hay cierta presión sobre los hombros de Argentina para defender su título de campeones, y sin duda tienen el talento y la composición para emerger como vencedores nuevamente.

Por suerte para la Albiceleste, consiguieron un bonito empate en el Grupo J, con partidos de preparación en la fase de grupos contra Austria, Argelia y Jordania.

Cuando Argentina tiene la posesión, es precisa en sus pases y su mediocampo tiende a abrumar a los oponentes, lo que genera pérdidas de balón y oportunidades para que Messi y los otros goleadores salpiquen la red con tiros.

La línea defensiva de Argentina bien puede ser la mayor debilidad del equipo, pero Martínez ha demostrado ser un portero confiable en los escenarios más importantes.

Selecciones de Argentina para el Mundial 2026

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Argentina ganará el Mundial 2026

Sí 8,33x | No 1,06x

Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) son las únicas selecciones nacionales que han ganado Copas Mundiales consecutivas. A pesar de ser una hazaña casi imposible de lograr, Messi y compañía buscan crear magia nuevamente en lo que podría ser su último torneo.

Solo España (5x), Francia (5,26x), Inglaterra (7,69x) y Portugal (7,69x) tienen pagos más bajos que Argentina para ganar la Copa del Mundo 2026, a través de PrizePicks Team Picks.

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Argentina ganará el Grupo J del Mundial

Sí 1,33x | 3,12x

Una vez más, incluso cuando la Albiceleste no tuvo muchas oportunidades de encontrar un ritmo contra oponentes destacados de cara a la Copa del Mundo de 2026, obtuvo un empate muy sólido en el Grupo J.

Argentina ha avanzado al menos a los cuartos de final en tres de sus últimas cuatro Copas del Mundo, y sería algo sorprendente si no estuvieran en la cima de su grupo en la fase de grupos.

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Argentina avanzará a la fase eliminatoria del Mundial

Sí N/A | Después de 22,22x (a través de PrizePicks)

Si bien sería una ligera sorpresa si Argentina no logra ganar el Grupo J, sería una sorpresa si al menos no se clasifica para los octavos de final.

Con tres equipos potencialmente clasificados de cualquier grupo en la Copa Mundial de este año, vale la pena señalar que Jordan ocupa el puesto 63 en la Clasificación Mundial de la FIFA y está haciendo su debut en la Copa Mundial.

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Argentina tendrá un objetivo en la espalda al ingresar a la Copa del Mundo de 2026 después de coronarse campeona del Mundial en 2022. ¿Puede la Albiceleste convertirse en apenas el tercer equipo en repetir como campeona de la Copa del Mundo en lo que probablemente sea el último torneo de Messi?

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