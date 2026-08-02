Colorado Copper Explorer se une a la iniciativa de IA del DOE en La Plata

El mercado del cobre está respaldado por una oferta cada vez más ajustada y una creciente demanda a largo plazo de energía limpia y centros de datos. Trading Economics informó en la mañana del 28 de julio que los futuros del cobre habían caído por debajo de los 6,30 dólares EE.UU. por libra mientras los inversores esperaban la próxima decisión política de la Reserva Federal de Estados Unidos. A pesar de los movimientos de precios a corto plazo, los déficits estructurales siguen siendo un tema clave para los inversores que evalúan las acciones relacionadas con el cobre.

Por qué el proyecto La Plata se destaca en el mercado actual

Metallic Minerals Corp. (MMG:TSX.V; MMNGF:OTCQB) anunció que su proyecto La Plata en Colorado ha sido seleccionado para participar en una iniciativa de investigación apoyada por el Departamento de Energía de EE. UU. y dirigida por la Escuela de Minas de Colorado para desarrollar tecnologías de inteligencia artificial de próxima generación para la exploración de minerales críticos. La selección sitúa a la empresa entre un pequeño grupo de proyectos elegidos tras miles de solicitudes.

Conclusiones clave para los inversores

La Plata fue elegida como uno de los dos sitios de prueba iniciales para el programa de exploración de IA AGAPEX en el marco de la Misión Génesis del DOE.

El proyecto alberga un recurso inferido de 181,4 millones de toneladas con una ley de 0,36 por ciento de cobre equivalente y permanece abierto a la expansión.

El trabajo metalúrgico logró casi un 70 por ciento de recuperación de cobre y un 99,9 por ciento de producto de cobre puro.

Se espera que las regalías aluviales del Yukon generen un flujo de caja récord en 2026 a partir de múltiples operaciones de producción.

Newmont aumentó su participación a aproximadamente el 9,2 por ciento a través de una reciente colocación privada en los mismos términos que la financiación de junio.

El objetivo de los analistas de Couloir Capital es 1,15 dólares canadienses por acción, frente a un precio reciente cercano a 0,31 dólares canadienses.

Ventaja única: acceso a IA avanzada y computación de alto rendimiento

El proyecto colaborativo, Agentic GeoAI para exploración de minerales de precisión (AGAPEX), es parte de la Misión Génesis del DOE. Greg Johnson, presidente y director ejecutivo de Metallic Minerals, afirmó: “La Plata fue seleccionada para este trabajo debido a la calidad y la integridad de la base de datos geológica, geoquímica y geofísica que hemos reunido a lo largo de años de exploración sistemática, y porque su carácter polimetálico alcalino la convierte en una prueba exigente de estos nuevos métodos”.

Metallic contribuirá con sus conjuntos de datos y experiencia al tiempo que obtendrá acceso a marcos de agentes de IA, modelos avanzados y recursos informáticos de laboratorio nacionales. La iniciativa integra conocimiento geológico, inteligencia artificial limitada por la física, análisis de incertidumbre y toma de decisiones económicas en un único flujo de trabajo que clasifica las actividades de exploración según la reducción esperada de la incertidumbre en relación con el costo.

Sincronización de la industria y tendencias de la oferta de cobre

Mining.com publicó un artículo de opinión de Randy Allen el 27 de julio en el que examina las perspectivas de suministro mundial de cobre. Citando la Agencia Internacional de Energía Perspectiva mundial de minerales críticos 2026Allen escribió que la brecha de suministro de cobre proyectada para 2035 se había reducido de alrededor del 30% a aproximadamente el 25%. La mejora se basa en gran medida en ampliaciones en minas existentes más que en nuevos descubrimientos, lo que mantiene ajustadas las perspectivas de suministro a largo plazo.

Vistas de analistas y progreso del proyecto

En un informe de investigación del 27 de mayo, Couloir Capital mantuvo su calificación de COMPRA y su estimación de valor razonable de 1,15 dólares canadienses. La firma destacó los recursos inferidos actualizados, las recuperaciones metalúrgicas y los planes para ampliar el recurso Keno Silver. La firma citó avances recientes en el proyecto La Plata de la compañía, incluida una estimación de recursos minerales NI 43-101 actualizada y ampliada que describe un recurso inferido de 181,4 millones de toneladas con ley de 0,36% de cobre equivalente. Couloir también destacó las pruebas metalúrgicas realizadas con la Universidad de Columbia que lograron una recuperación de casi el 70 % de cobre a partir del material de sulfuro completo y al mismo tiempo produjeron un 99,9 % de cobre puro.

Couloir dijo que los planes de la compañía para 2026 en el proyecto Keno Silver incluyen un programa de perforación centrado en la expansión y exploración de recursos. El informe señaló que el recurso inferido actual asciende a 18,2 millones de onzas de plata equivalente y afirmó que todos los depósitos permanecen abiertos para exploración adicional. También observó que los precios predominantes de la plata están muy por encima del supuesto de 22,50 dólares por onza utilizado en la estimación de recursos minerales para 2024.

La cartera de regalías proporciona flujo de caja a corto plazo

El 20 de mayo, Peter Krauth de Inversor de acciones de plata También habló sobre el negocio de regalías de oro aluvial de la compañía en Yukon. Escribió que Metallic Minerals se ha expandido de una regalía operativa única a una plataforma de múltiples operadores en los campos auríferos de Klondike y Mayo. El informe también analiza la cartera de regalías aluviales de Yukon de Metallic Minerals y señala que la compañía ha ampliado sus operaciones de producción de regalías en los distritos de Klondike y Mayo. Couloir declaró que espera que 2026 sea un año récord para la producción de regalías y el flujo de caja, aprovechando el valor del oro de regalías generado desde 2023.

Krauth espera que 2026 sea un año récord cuando tres propiedades entren en producción, generando regalías del 10 al 15 por ciento mientras los operadores financian las actividades mineras.

Estructura accionaria y financiación reciente

Metallic Minerals Corp. tiene una capitalización de mercado de 48,49 millones de dólares canadienses y 245,45 millones de acciones en circulación. El rango de 52 semanas es de 0,20 a 0,47 dólares canadienses. 1Los iniciados y la gerencia poseen el 10 por ciento, las instituciones poseen el 27 por ciento y los inversores estratégicos, incluidos Newmont (9,2 por ciento) y Eric Sprott (8,7 por ciento), poseen aproximadamente el 17,9 por ciento, y el 45,1 por ciento restante está en manos del comercio minorista.

Corporación de Minerales Metálicos. (MMG:TSX.V; MMNGF:OTCQB) Fecha Símbolo antiguo Acciones antiguas Nuevo símbolo Nuevas acciones HOMBRE:TSX-V 1 MMG:TSX-V 1 SWI.H:TSX-V 1 HOMBRE:TSX-V 2 SWI:TSX-V 1 SWI.H:TSX-V 1 AEX:TSX-V 1 SWI:TSX-V 4 *Estructura accionaria al 28/07/2026

El 21 de julio de 2026, Newmont suscribió 3.224.700 unidades a 0,28 dólares canadienses por unidad para unos ingresos brutos de 902.916 dólares canadienses, manteniendo su participación en la propiedad. Cada Unidad consta de una acción ordinaria de la empresa (una Acción Común) y la mitad de un warrant para la compra de acciones ordinarias de la empresa (cada warrant completo, un Warrant). Cada Warrant da derecho al titular a adquirir una Acción Ordinaria a un precio de CA$0,40 por acción durante un período de 36 meses, comenzando 61 días después de la fecha de cierre.

Esta colocación privada es la quinta inversión de Newmont desde 2023 en Metallic y mantiene su participación de aproximadamente el 9,2% en la empresa. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos para avanzar en las actividades de exploración y desarrollo en su proyecto de cobre, plata, PGE y oro de La Plata y minerales críticos asociados en el suroeste de Colorado, EE. UU., así como para capital de trabajo y fines corporativos generales.

Próximos catalizadores y actividades del proyecto

Según la presentación corporativa de la compañía de julio de 2026, La Plata continuará con la perforación para expandir los recursos y probar nuevos objetivos de pórfido en 2026 y 2027. El recurso Allard permanece abierto en múltiples direcciones.

Se publicarán detalles adicionales sobre los hitos de AGAPEX a medida que avance el trabajo. El 21 de julio de 2026, la compañía anunció Newmont Corporation, a través de una subsidiaria de propiedad total de conformidad con sus derechos de participación en virtud del Acuerdo de Derechos de Inversores (IRA) del 18 de mayo de 2023. Newmont suscribió 3,224,700 unidades (cada una, una Unidad) de la compañía a un precio de $0.28 por Unidad, para ingresos brutos de $902,916, lo que refleja los mismos términos que el cierre reciente de la compañía. 10,3 millones de dólares compraron financiación de acuerdos en junio.

Preguntas comunes de los inversores

¿Qué es el proyecto AGAPEX?

AGAPEX es una iniciativa de inteligencia artificial respaldada por el DOE y dirigida por la Escuela de Minas de Colorado para desarrollar herramientas de próxima generación que clasifiquen las actividades de exploración según la reducción de la incertidumbre frente al costo.

¿Por qué se seleccionó a La Plata?

El proyecto ofrece una base de datos geológica completa y un complejo sistema polimetálico alcalino que proporciona una prueba rigurosa para los nuevos métodos de IA.

¿Cómo benefician las regalías a los accionistas?

Se espera que las regalías aluviales de Yukon generen una producción y un flujo de caja récord en 2026, lo que ayudará a financiar el avance de La Plata y Keno Silver sin una gran dilución.

¿Cuál es el papel de Newmont?

Newmont ha invertido cinco veces desde 2023 y posee aproximadamente el 9,2 por ciento, lo que proporciona validación técnica y de capital.

Los inversores minoristas que evalúan la exposición al cobre pueden encontrar que la combinación de un programa de IA respaldado por el DOE, un recurso en expansión y un flujo de efectivo por regalías es un perfil distintivo que vale la pena monitorear a medida que se informan los resultados de la exploración y los hitos de la IA.

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1. Información sobre propiedad y estructura de acciones

La información enumerada anteriormente se actualizó en la fecha de publicación de este artículo y se compiló a partir de información de la empresa y varios otros proveedores de datos.