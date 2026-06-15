Messi llega a los 200 partidos con Argentina… con números que sorprenden

León Messi jugará mañana su partido número 200 con Argentina en el debut mundialista contra Argelia. Muy atrás queda el 17 de agosto de 2005, cuando, en un amistoso Ante Hungría (1-2), el astro argentino debutó con la Albiceleste disputando 25 minutos... y ser trágicamente expulsado ese día tras entrar al campo en la segunda parte.

Desde entonces, ha habido 199 partidos, 117 goles, 64 asistencias, 16.380 minutos de juegoâ€¦ y cuatro tÃtulos importantes: el Mundial de 2022; dos Copas Américas en 2021 y 2024; y la Finalísima en 2022.

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En estos 199 partidos, Leo ha pasado por todo. De perder dos finales de Copa América consecutivas por penales (2015 y 2016) y contra Chile…a ganar dos veces seguidas ese mismo torneo y sellarlo con un Mundial 2022 que lo eleve al Olimpo de los dioses argentinos junto a Mario Alberto Kempes y Diego Armando Maradona.

Estos 200 partidos están distribuidos de forma desigual

Estos 200 partidos, curiosamente, están repartidos de forma desigual. Leo tiene 26 apariciones con Argentina, hasta el momento, en cinco Mundiales jugados con la Albiceleste; acumula 39 partidos en Copa América… pero la mayor parte de sus partidos se concentra en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, torneos en los que ha disputado 72 partidos, con 36 goles y 14 asistencias.

En la consideración histórica de todos los jugadores del Mundial 2026, A Leo sólo lo superan las 228 internacionalidades de Cristiano Ronaldo con Portugal. aunque el astro portugués es dos años mayor que Leo, por lo que esa ventaja podría verse reducida en el futuro.

El El siguiente en la lista que amenaza a las dos estrellas portuguesas y argentinas es Luka Modric. El exjugador del Real Madrid ha disputado 198 partidos con Croacia y disputa este Mundial de 2026 como capitán de su selección, por lo que veremos cómo queda la clasificación final cuando lleguemos a la gran final el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Ninguno de los tres ha planteado, por ahora, la posibilidad de retirarse de la selección al finalizar este Mundial, aunque se supone que alguno de ellos traerá su carrera internacional a su fin después de este torneo.

Pero, en el caso de Leo Messi, nada hace pensar que esto pueda ser así después del 19 de julio. Dependerá de hasta dónde llegue Argentina; sobre cómo es el torneo para Leo; sobre qué circunstancias adicionales conllevará este Mundial, etc… En cualquier caso, por ahora, alcanzará su segundo bicentenario con Argentina.