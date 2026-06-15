Los fanáticos argentinos creen que Lionel Messi puede repetir el triunfo en Qatar

¿Existe una imagen más icónica del Mundial de 2022 que la de Lionel Messi de Argentina levantando el trofeo envuelto en un tradicional bisht en Lusail, Qatar? Quizás no, y los fieles argentinos en Miami tienen la esperanza de que el grande de todos los tiempos pueda volver a dirigirlo en 2026.

â€”Podemos hacerlo de nuevo. Tenemos un buen equipo”, dijo Cristian Blanco, residente de Miami.

Blanco fue uno de los muchos fanáticos argentinos que acudieron a South Beach de Miami para la Copa del Mundo 2026, donde Argentina es considerada entre los favoritos para ganar el torneo.

Afuera del fanfest de la FIFA en Bayfront Park, un autobús escolar fue pintado con el trofeo de Argentina en Lusail. Messi marcó un doblete en la final contra Francia, que finalmente ganaría la Albiceleste en los penaltis.

Fue un momento fundamental en la carrera de Messi y puso la última pieza en su decorada vitrina de trofeos.

Ha ganado el Balón de Oro ocho veces, la Liga de Campeones de la UEFA cuatro veces, La Liga con el Barcelona 10 veces y la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain dos veces. Estos representan algunos de las docenas de trofeos que ha conseguido a lo largo de su carrera.

Un gran contingente sudamericano estuvo presente en el festival de aficionados de la FIFA en el Bayfront Park, con aficionados vistiendo la camiseta de Argentina, famosa por sus rayas verticales blancas y celestes. Algunos estaban envueltos en la bandera argentina.

También se pudo ver a fanáticos de otros países sudamericanos envueltos en sus banderas o vistiendo los uniformes de sus países, incluidos Ecuador y Colombia, así como el vecino de Estados Unidos, Japón. Aficionados de Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Japón, Haití y Arabia Saudita también se reunieron para las festividades.

“Estamos listos para ganar el cuarto. Aún no hemos terminado. Messi sigue jugando”, dijo Pablo Ureña, un residente de Miami de Buenos Aires.

El triunfo de Argentina en 2022 fue emotivo para la familia de Ureña, que vio todos los partidos juntos.

“Fue el sentimiento más hermoso con la familia”, dijo.

A sus 38 años, el máximo goleador de todos los tiempos de Argentina y el jugador con más partidos internacionales podría estar jugando su último Mundial. Anteriormente había anunciado su retiro del fútbol internacional después de que Chile derrotara a Argentina en la final de la Copa América de 2016, pero dos meses después fue incluido en el equipo de clasificación para la Copa Mundial de Argentina.

“Necesitamos disfrutar de Messi. Necesitamos disfrutar los momentos”, dijo Blanco.

Las mejores fotos del Mundial – en imágenes

Argentina es favorita para terminar primera en el Grupo J, que también incluye a Argelia, Austria y Jordania, debutante en la Copa del Mundo. Comienzan su viaje por la Copa del Mundo contra Argelia en Kansas City el martes.

Pasar de la fase de grupos no es suficiente para los aficionados argentinos, que esperan otra gran actuación en la Copa del Mundo de este año.

Brenda Valencia, residente de Miami, dijo que si bien ve a Francia y Portugal como las mayores amenazas de Argentina por el trofeo, cree que el equipo puede llegar otra vez a la final.

â€œGanamos todas las competiciones que jugamos. Estamos ahí otra vez”, dijo.